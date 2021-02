Sony: con Alpha 1 inaugura la nuova era dell’imaging professionale

Con

debutta sulla serie Alpha la funzione di registrazione video 8K 30p in formato XAVC HS 4:2:0 a 10 bit con sovracampionamento 8,6K, per offrire livelli straordinari di risoluzione. Grazie anche all’apprezzata tecnologia autofocus di Sony e alle eccellenti prestazioni in termini di riproduzione e gradazione cromatica,



Alpha 1 è stata progettata e configurata per venire incontro alle esigenze di fotogiornalisti, videoreporter e fotografi sportivi, che hanno tempi di consegna strettissimi e quindi necessitano di opzioni di connettività avanzate. Le diverse opzioni disponibili garantiscono velocità e affidabilità nel trasferimento dei file. La LAN wireless integrata più veloce del settore[xiii] supporta le bande da 2,4 GHz e 5 GHz[xxix] con doppia antenna per garantire comunicazioni affidabili. La banda 5 GHz prevede il supporto MIMO 2x2 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), che permette trasferimenti FTP wireless 3,5 volte più veloci rispetto al modello Alpha 9 II, un notevole vantaggio per giornalisti e fotografi sportivi che devono fare affidamento sulla velocità. C’è poi un connettore USB Type-C che supporta il trasferimento dati ad alta velocità tramite PC Remote (con tethering), per gestire senza problemi i file di grandi dimensioni. Alpha 1 integra, inoltre, un connettore LAN 1000BASE-T che consente di traferire i dati in maniera ultrarapida e stabile, anche con comando a distanza. Non manca, poi, il supporto per il protocollo FTPS (File Transfer over SSL/TLS), che permette la crittografia SSL o TLS per un maggior livello di sicurezza.

Alpha 1 è compatibile con una grande varietà di app, accessori e tool. Con Imaging Edge Mobile e Imaging Edge Desktop[xxx], i professionisti possono facilmente trasferire i file RAW e i file con compressione lossless e gestire a distanza le funzioni Touch Tracking e Touch Focus, per una maggiore praticità nell’uso dell’autofocus. L’applicazione add-on Transfer & Tagging (Versione 1.3 o superiore) consente di convertire automaticamente i memo vocali allegati ai file immagine in messaggi di testo o di trasferire i file da un dispositivo mobile a un server FTP.

Grazie invece alle applicazioni desktop Catalyst Browse/Catalyst Prepare, è possibile esplorare e gestire i video girati. Infine, l'applicazione Remote Camera Tool permette di modificare in remoto le impostazioni dell'apparecchio e di utilizzarlo da un computer collegato tramite cavo LAN. Svariate le ottimizzazioni introdotte per Alpha 1: maggiore velocità di trasferimento, risposta al tocco, doppio slot, supporto HEIF e molto altro.

Sony ha annunciato l'arrivo della nuova, rivoluzionaria fotocamera mirrorless full-frame Alpha 1, la fotocamera più innovativa e tecnologicamente avanzata che Sony abbia mai prodotto. Con un nuovissimo sensore d'immagine Exmor RS full-frame a strati da 50,1 megapixel, fino a 120 calcoli AF/AE al secondo, riprese video 8K 30p 4:2:0 a 10 bit e tutta una serie di altre straordinarie funzionalità, Alpha 1 offre a fotografi e videografi gli strumenti per realizzare immagini finora impensabili. L'elevata velocità di lettura dei dati del sensore da 50,1 megapixel e l'ampio buffer di memoria permettono di scattare fino a 155 foto addirittura a 30 frame al secondo con l'otturatore elettronico, il tutto a fronte di eccellenti prestazioni di tracking AF e AE. Grazie alla capacità di arrivare a 120 calcoli AF/AE al secondo, Alpha 1 tiene incollato il fuoco persino sui soggetti in movimento veloce, regolando in automatico l'esposizione, anche in presenza di improvvise variazioni di luminosità, con una latenza di soli 0,033 secondi nella risposta AE. Sony spinge ancora più in là i limiti dell'autofocus con l'introduzione di Real-time Tracking, capace di seguire con facilità ed elevata precisione anche i soggetti complessi e in movimento veloce. I 759 punti del sistema AF a rilevamento di fase su piano focale ad alta densità coprono circa il 92% dell'area dell'immagine, garantendo precisione e messa a fuoco infallibile, anche nelle condizioni di scatto più difficili. La funzione avanzata Real-time Eye AF di Sony migliora le prestazioni di rilevamento del 30% rispetto al sistema precedente, merito del potente processore d'immagine BIONZ XR. Il rilevamento è sempre accurato e affidabile, anche quando il soggetto distoglie lo sguardo dall'obiettivo. Oltre al miglioramento di Real-time Eye AF per persone e animali, Alpha 1 si avvale di una sofisticata tecnologia di riconoscimento del soggetto per offrire la stessa funzione anche per gli uccelli[xi], novità assoluta su una fotocamera della serie Alpha. Grazie all'ottimizzazione degli algoritmi, il sistema di tracking mantiene la propria efficienza anche se un uccello fermo prende il volo o l'inquadratura cambia all'improvviso.