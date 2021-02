Canon lancia EOS M50 Mark II, pensata per vlogger, blogger e influencer

In seguito alla crescente richiesta di apparecchiature fotografiche di elevata qualità in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei moderni creatori di contenuti, Canon ha annunciato EOS M50 Mark II, erede della pluripremiata EOS M50.

EOS M50 Mark II è una fotocamera mirrorless di dimensioni ridotte, ma potente, che rende l'intero processo, dallo scatto al caricamento dei contenuti sempre più semplice. Questa nuova fotocamera è in grado di eseguire riprese panoramiche e verticali in 4K e di realizzare dirette streaming Full HD su YouTube, consentendo ai creatori di contenuti di portare i loro progetti a un livello superiore. EOS M50 Mark II dispone di numerose porte e uscite, dall'ingresso microfono da 3,5 mm alle uscite HDMI e USB. Il corpo compatto, lo schermo touchscreen inclinabile e la compatibilità con una serie di obiettivi Canon garantiscono agli utenti la massima libertà creativa, che si tratti di realizzare un'inquadratura perfetta "guardando in camera" o un vlog in movimento.

La versatilità è il cuore pulsante di questa fotocamera. Che si tratti di scattare foto di elevata qualità per Instagram Reels, di realizzare un video verticale da condividere su TikTok o di trasmettere in live streaming su YouTube, EOS M50 Mark II rappresenta la soluzione perfetta. Grazie all'uscita HDMI, gli utenti possono creare dirette streaming professionali mentre il software gratuito EOS Webcam Utility consente di trasmettere contenuti streaming su Twitch o di eseguire videochiamate con amici e parenti.

Con oltre 300.000 storie postate su Instagram ogni minuto, la qualità è essenziale per creare contenuti in grado di distinguersi. EOS M50 Mark II consente ai creatori di contenuti di utilizzare la gamma di obiettivi EF-M ed EF, con apposito adattatore. Gli obiettivi compatibili includono uno zoom ultragrandangolare, ideale per il vlogging, e un obiettivo con una profondità di campo ridotta, per realizzare selfie perfetti.

La velocità della fotocamera, il sensore APS-C da 24,1 megapixel, le modalità intelligenti di messa a fuoco automatica e di riconoscimento degli occhi garantiranno un enorme vantaggio nelle riprese fotografiche, consentendo ai creatori di contenuti di scattare foto d'azione nitide che cattureranno l'attenzione del pubblico dei social media. Ma il numero di visualizzazioni e di follower non aumenta solo grazie alla qualità delle immagini, anche la qualità audio è importante. Canon EOS M50 Mark II è dotata di un ingresso microfono da 3,5 mm che consente agli aspiranti YouTuber di creare vlog con un'impeccabile qualità del suono.

Canon EOS M50 Mark II sarà disponibile dal 25 marzo 2021 al prezzo suggerito al pubblico iva inclusa di 639,99 Euro per il solo corpo macchina e di 769,99 Euro con ottica EF-M 15-45 IS STM.



