Sony lancia la videocamera full-frame FX3

Sensore CMOS Exmor R full-frame retroilluminato da 10,2 megapixel e processore d'immagine BIONZ XR

Sensibilità ultra elevata con ISO espandibile a 409.600 in caso di scarsissima illuminazione e oltre 15 stop di gamma dinamica

Profilo S-Cinetone ispirato alla scienza del colore della camera da presa digitale VENICE e utilizzato anche nei modelli FX9 e FX6 della serie Cinema Line, con registrazione video fino a 4K 120p

Design leggero e compatto, a elevata operabilità per le riprese a mano libera, con gimbal e con drone

Corpo macchina multi-threading (1/4-20 UNC), che facilita il collegamento degli accessori

Maniglia XLR rimovibile, con due ingressi audio XLR/TRS

Stabilizzazione delle immagini in modalità “Active” disponibile anche per le riprese a mano libera

Autofocus Fast Hybrid, Touch Tracking (Real-time tracking) e Real-Time Eye AF, presenti anche su alcuni modelli della serie Alpha

Registrazione in 4K 60p ininterrotta (continua)[v] con efficace dissipazione del calore e ventola di raffreddamento integrata

ha ufficialmente presentato la(modello ILME-FX3), che coniuga il meglio della tecnologia Digital Cinema, leader di settore, di Sony e le avanzate funzionalità di imaging delle, per offrire effetti cinematografici di grande espressività. La FX3, ultima new entry della serie Cinema Line, garantisce risultati di qualità cinematografica e livelli professionali di operabilità e affidabilità in un unico prodotto, per rispondere alle esigenze dei giovani creatori di contenuti in cerca di nuovi modi di esprimere la propria creatività.Oltre a offrire, assicura una grande facilità d'uso per le riprese su scala ridotta e con un solo operatore. Vanta prestazioni di messa a fuoco di prim'ordine, stabilizzazione ottica delle immagini, un design pensato per le riprese a mano libera e un'eccellente dissipazione del calore, ideale in caso di riprese prolungate. Il tutto in un corpo macchina leggero e compatto, in linea con le esigenze di performance e dinamicità dei content creator di oggi.Caratteristiche chiave della FX3:La nuova videocamera full-frame FX3 della gamma Cinema Line sarà disponibile da marzo 2021 presso i rivenditori autorizzati di Sony.