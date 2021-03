Kaspersky VPN Secure Connection disponibile su Mac con Apple Silicon

Il system on a chip (SoC) M1 di Apple, offre agli utenti Mac efficienza e prestazioni ottimizzate. Inoltre, con l'ultimo aggiornamento di Kaspersky VPN Secure Connection, gli utenti dei nuovi MacBook Air, MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini, tutti dotati di M1, avranno la possibilità di trasferire i propri dati ad una velocità unica e attraverso una VPN sicura che offre maggiore privacy sulle attività online nascondendo l’indirizzo IP e la posizione. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di connettersi a più di 2.000 server in 40 località diverse situate in più di 35 Paesi in tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Germania, Singapore e molti altri. La versione premium di Kaspersky VPN Secure Connection offre anche la funzione "Kill Switch" che chiude automaticamente tutto il traffico da un dispositivo quando si interrompe la connessione VPN.", A questo link sono disponibili ulteriori informazioni su Kaspersky VPN Secure Connection ed è possibile scaricare le due versioni disponibili: gratuita e premium.