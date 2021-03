BRAVIA XR A80J, il nuovo televisore OLED di Sony con intelligenza cognitiva

ha reso noto che saranno presto disponibili i A80J e i modelli entry-level 4K a LED X80J/X81J 4K. I televisori XR A80J fanno parte dell’attesissima gamma BRAVIA XR con, un processore che sfrutta un metodo di elaborazione più innovativo ed efficace rispetto all’AI convenzionale per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano. Quando osserviamo qualcosa, ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti.Cognitive Processor XR, dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e. Mentre l’intelligenza artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare e analizzare solo i singoli elementi parte dell’immagine, come colori, contrasto e dettagli, il nuovo Cognitive Processor XR esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di molteplici elementi, proprio come fa il nostro cervello. In questo modo, tutti gli elementi vengono regolati in modo congiunto tra loro, ottenendo un risultato finale migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli inarrivabili per l’IA convenzionale.Cognitive Processor XR, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo. Inoltre, il sistema ottimizza ogni suono in qualità 3D surround, per generare un realismo supremo e un’acustica immersiva. La tecnologia apprende, analizza e comprende quantità di dati senza precedenti e ottimizza in modo intelligente ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono, dando vita all’effetto più realistico mai raggiunto da Sony.I TV OLED 4K HDR A80J offrono l’esclusivo servizio BRAVIA CORE, precaricato su tutti i nuovi modelli della serie XR, che mette a disposizione sia una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE, sia la più ampia collezione IMAX Enhanced.Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream,. Combinando le rivoluzionarie tecnologie sonore e d’immagine rese possibili dal Cognitive Processor XR, una serie di funzionalità di prossima generazione per il gaming, come la visualizzazione in 4K/120 fps, ad esempio, e l’ampio catalogo di contenuti dell’esclusivo servizio BRAVIA CORE, i TV OLED 4K HDR BRAVIA XR A80J sono perfetti per chiunque voglia vivere un’esperienza di visione e gioco senza precedenti.I modelli 4K a LED X80J/X81J, che si avvalgono delle tecnologie più affermate di Sony per regalare contenuti sempre spettacolari. Come BRAVIA XR A80J, integrano i servizi di Google TV e danno la possibilità di usare il telecomando vocale per reperire facilmente film, programmi, brani o chiedere a Google di trovare un titolo in particolare, cercare per genere o dare consigli personalizzati.I TV OLED 4K HDR BRAVIA XR A80J e i TV 4K a LED X80J/X81JSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita