LG: arriva in Italia la nuova gamma di TV

LG ha annunciato il lancio della sua collezione di TV 2021, con prodotti che offrono più scelta che mai grazie a una gamma ampliata che include TV OLED, QNED Mini LED e NanoCell.

La collezione di TV LG 2021 offre una possibilità di scelta ancora più ampia anche in termini di dimensioni dello schermo – dal più compatto 43” al nuovo taglio da 83”, fino ad arrivare all’incredibile 88”– per consentire a tutti di trovare il TV LG più adatto alle proprie esigenze.



LG OLED TV 2021

I televisori LG OLED 2021 (serie Z1, G1, C1, B1, A1) montano pannelli con pixel auto-illuminanti che generano immagini ultra-nitide e realistiche con un movimento morbido e naturale, oltre a presentare un design sorprendentemente sottile, in grado di completare e arricchire qualsiasi arredamento.

Tutti i modelli della serie G1 sono caratterizzati dalla nuova tecnologia OLED evo, il passaggio successivo nell’evoluzione dei televisori OLED, che offre una maggiore luminosità aumentando la vividezza e riproducendo immagini chiare, dettagliate e incredibilmente realistiche.

La serie C1, la più popolare tra gli LG OLED TV, offre il maggior numero di opzioni in termini di dimensione dello schermo per andare incontro a tutte le esigenze: dal piu compatto TV da 48” per arrivare al nuovo formato da 83”, passando per 55’’, 65’’ e 77’’. Infine, per coloro che stanno cercando un punto di ingresso competitivo all’interno del mondo OLED , le serie A1 e B1 offrono la soluzione perfetta.



LG QNED Mini LED TV 2021

I televisori LG QNED Mini LED, straordinaria novità del 2021, rappresentano il punto d’arrivo in termini di qualità d’immagine dei televisori LCD. Disponibili in risoluzione 8K (modelli QNED99 e QNED96) e 4K (modelli QNED91), i TV QNED Mini LED utilizzano la tecnologia Quantum Dot Nanocell di LG e la retroilluminazione con Mini LED per ottenere neri più profondi, colori più vibranti e accurati e un maggior contrasto rispetto ai televisori LCD tradizionali.

La tecnologia QNED Mini LED di LG definisce un nuovo standard per la categoria di televisioni LCD, consentendo di godere di un’eccellente qualità delle immagini HDR e di un’esperienza di visione molto più coinvolgente, grazie alla potenza combinata della nuova tecnologia NanoCell Plus e Quantum Dot che offre rossi e verdi migliorati, mentre la lunghezza d’onda blu viene emessa dal LED.



LG NanoCell TV 2021

All’interno della collezione di LG TV 2021, la nuova gamma di TV NanoCell 8K e 4K offre il maggior numero di opzioni con una vasta selezione di modelli tra cui scegliere, dagli 8K (NANO96) ai 4K (NANO91, NANO86, NANO81, NANO75) disponibili in diversi polliciaggi. Tutti i modelli LG NanoCell sono dotati della tecnologia omonima che impiega nanoparticelle per filtrare le impurità di colore regalando immagini più realistiche e immersive per film, sport e spettacoli



. Funzionalità e certificazioni

Oltre all’eccellente qualità d’immagine, tutti i televisori premium di LG 2021 offrono piena compatibilità con gli standard e i formati di contenuti più recenti e sono dotati di nuove funzionalità che aggiungono un valore distintivo, come per esempio il supporto per Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO e Filmmaker Mode™, che permettono a film, serie TV e documentari di prendere vita attraverso immagini e suoni di altissima qualità.L’agenzia internazionale Intertek ha certificato gli LG OLED TV con una fedeltà cromatica del 100%, capace di portare l’esperienza di visione a un nuovo livello1. Inoltre, per il massimo comfort di chi guarda, gli LG OLED TV non affaticano la vista, grazie alla certificazione di bassa emissione di luce blu rilasciata da TÜV Rheinland e alla certificazione di assenza di sfarfallio rilasciata da Underwriters Laboratories (UL).



Esperienza d’uso

Migliorando ulteriormente la già molto apprezzata esperienza di gioco per cui i televisori LG sono diventati famosi, la nuova funzione Game Optimizer applica automaticamente le migliori impostazioni d’immagine in base al tipo di gioco:: FPS, role-playing o real-time strategy.Inoltre, per gli appassionati di sport sara’ ancora più semplice rimanere aggiornati sulle squadre preferite grazie a Sports Alert, mentre OLED Motion Pro permette di vedere con un’incredibile chiarezza e fluidita’ ogni momento del gioco. Grazie alla funzione Bluetooth Surround Ready, i televisori LG possono connettersi in modalità wireless a più speaker Bluetooth per offrire un audio potente e ricco di sfumature che ricrea fedelmente ogni suono del campo, ricreando la sensazione di essere allo stadio.

La maggior parte dei modelli OLED, QNED Mini LED e NanoCell TV 2021 di LG supportano l’avanzata funzionalità HDMI 2.1 di Enhanced Audio Return Channel (eARC), che semplifica il processo di collegamento del TV a un sistema audio, ottimizzando anche il suono, e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM), che offre un’esperienza di gioco fluida con input lag ridotto.



Nuovo Processore α (Alpha) 9 Gen 4 AI

Il nuovo processore intelligente di LG, α (Alpha) 9 Gen 4 AI2 è presente nella maggior parte dei televisori di quest’anno. Integrando un migliorato algoritmo di deep learning, il nuovo processore analizza e riconosce i contenuti ottimizzando i parametri audio e video rendendoli più nitidi e dettagliati. L’α9 Gen 4 AI ottimizza ulteriormente l’output visivo, applicando precisi aggiustamenti in base alla quantità di luce presente in ogni scena, al genere di riproduzione dei contenuti e alle condizioni ambientali esterne al TV.La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata grazie a LG AI Picture Pro, in grado di riconoscere gli oggetti sullo schermo e di elaborarli in modo indipendente così da conferire tridimensionalità e profondità a ogni scena. Inoltre, AI Sound Pro porta l’audio a due canali a un 5.1.2 surround virtuale, mentre la funzionalità Auto Volume Leveling assicura un volume costante quando si passa da un canale all’altro o ad un’app all’altra.



WebOS 6.0

L’esperienza d’uso offerta dai nuovi televisori LG è ora più intuitiva che mai grazie a WebOS 6.0, la nuova versione della piattaforma Smart TV di LG. Rinnovata e perfezionata per il 2021, la nuova interfaccia utente fornisce un accesso ancora più veloce alle applicazioni e permette di scoprire più facilmente nuovi contenuti grazie a suggerimenti finemente personalizzati. Inoltre, il nuovo Telecomando Puntatore (Magic Remote) ha dedicato dei tasti di selezione rapida per i più popolari servizi di contenuti in streaming, consentendo agli utenti di accedervi semplicemente premendo un pulsante.



I TV della collezione LG 2021 saranno disponibili in Italia a partire dal secondo trimestre 2021.

