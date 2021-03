ZTE, importante crescita Year-On-Year grazie ai principali business

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha pubblicato oggi la relazione annuale 2020 e l'annuncio dei risultati preliminari del primo trimestre 2021.

Secondo il rapporto, per l'anno 2020, ZTE ha registrato un fatturato operativo di 101,45 miliardi di RMB, che rappresenta un aumento dell'11,8% su base annua. L'utile netto attribuibile ai titolari di azioni ordinarie della società quotata è stato pari a RMB4,26 miliardi, un calo anno su anno del 17,3%, attribuibile principalmente alla crescita relativamente sostanziale dell'utile netto per il 2019 che comprende un reddito una tantum prima delle imposte di RMB2,66 miliardi dalla cessione di attività durante il terzo trimestre del 2019. L'earning per share è stato di 0,92 RMB.

Nel frattempo, la società prevede che l'utile netto attribuibile ai titolari di azioni ordinarie della società quotata per il primo trimestre del 2021 raggiunga un numero tra gli 1,8 e i 2,4 miliardi di RMB, una crescita year-to-date individuata tra il 130,8% al 207,7%.



Secondo la società, tale crescita è principalmente attribuibile ai due seguenti aspetti:



·

In primo luogo, la società ha riportato una crescita year-on-year dei ricavi operativi e una continua ripresa del margine lordo per il periodo di riferimento, nonché un sostanziale miglioramento della redditività, in quanto ha continuato a ottimizzare il suo business model.



·

In secondo luogo, durante il periodo, la società ha trasferito il 90% dell'equity in Caltta Technologies Co., Ltd., che registra un profitto, prima delle imposte, di circa 774 milioni di RMB.





Nel 2020, ZTE, nonostante le sfide della pandemia e del complesso ambiente esterno, ha mantenuto il focus sulle grandi imprese e sulle innovazioni tecnologiche, attribuendo grande importanza alla qualità delle operazioni e promuovendo attivamente lo sviluppo del business, innalzando quindi ulteriormente la sua quota di mercato globale. Nel 2020, le entrate operative di ZTE derivanti dai mercati nazionali ed internazionali sono aumentate rispettivamente del 16,9% , arrivando a 68,05 miliardi di RMB, e del 2,7% , toccando i 33,40 miliardi di RMB.

Nel mercato domestico, l'azienda, sfruttando le opportunità di sviluppo del 5G e delle nuove infrastrutture, ha ottenuto grandi risultati nel 2020 sia per quanto riguarda il market share che la crescita dei ricavi. Per quanto riguarda il mercato internazionale, il margine di profitto lordo di ZTE è aumentato di 4,9 punti percentuali al 37,2%, il più alto dell'ultimo decennio, grazie all'impegno dell'azienda nel migliorare continuamente la sua redditività ed esplorando mercati oversease di alto valore.

Per quanto riguarda il business dei consumatori, ZTE ha continuato a rafforzare la cooperazione per i dispositivi terminali 5G con più di 30 operatori in tutto il mondo, ed ad integrare le risorse di ZTE, Nubia e RedMagic. Spinta da queste tre forze, ZTE ha creato una nuova e riconoscibile immagine che rispecchia l'alta tecnologia, l'elevata qualità, e la ricerca dei giovani talenti, sviluppando costantemente sia il mercato internazionale che quello domestico dei consumatori.Nel 2020, ZTE ha presentato il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto il display, ZTE Axon 20 5G. I terminali di rete domestica e i terminali di innovazione integrata hanno mantenuto a lungo una posizione dominante nel settore. Ad oggi, la nuova generazione di CPE 5G Indoor è costantemente lanciata nei mercati d'oltremare.



