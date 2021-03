TerraMaster lancia l'U8-111 con connessione Ethernet da 10 Gb

TerraMaster ha presentato l'U8-111, un server di archiviazione in rete a 8 alloggiamenti di classe enterprise altamente scalabile, progettato per la virtualizzazione aziendale, per applicazioni ad alta intensità di dati, e servizi ad alta continuità.

U8-111 migliora notevolmente l'efficienza dell'ufficio aziendale aggiornando l'ambiente di rete con collegamento Ethernet da 10 Gb, senza richiedere un aumento del budget aziendale. È il prodotto NAS (Network-Attached Storage) a 8 vani più conveniente sul mercato. È ideale per applicazioni che richiedono la gestione di grandi quantità di dati e velocità elevate, come l'editing video 4K.

La porta Ethernet da 10 Gb integrata del TerraMaster U8-111 fornisce fino a 10 Gb di larghezza di banda. Con due dischi rigidi Seagate IronWolf da 6 TB in modalità RAID 0, il dispositivo può raggiungere velocità di lettura e scrittura rispettivamente pari a 650 MB/s e 670 MB/s. Gli utenti possono trarre vantaggio da queste velocità elevate e migliori della categoria anche senza dover sostituire i cavi di rete Cat6/6A già presenti nella loro struttura di rete. Il dispositivo è stato progettato per utenti professionali, inclusi editor di video 4K e utenti che devono operare con grandi quantitative di dati a velocità elevate.

La modalità Link Aggregation, ottenuta abbinando due interfacce di rete, garantisce che l'accesso al server non venga interrotto anche se un'interfaccia si guasta, riducendo notevolmente la probabilità di tempi di inattività imprevisti. La funzionalità Link Aggregation supera anche i limiti di velocità dell'interfaccia di rete singola e bilancia il traffico di rete in base al carico, mantenendo così una trasmissione stabile dei dati.

U8-111 presenta l'ultima versione enterprise di TOS 4.2, che fornisce l'accesso a numerose applicazioni e funzioni per una facile gestione degli account utente e dello spazio di archiviazione. La versione 4.2 di TOS ha una nuova interfaccia e funzionalità tra cui supporto per server Web, supporto Wake-on-LAN (WOL), supporto IPv4 e IPv6, sicurezza migliorata con SSL, supporto e monitoraggio migliorati e altre funzionalità.

L'interfaccia grafica TOS consente di gestire in modo flessibile gli account utente e lo spazio di archiviazione, fornendo un elevato livello di protezione del server oltre ad una gestione ottimizzata dello spazio di archiviazione. Le notifiche di avviso configurabili ti tengono informato sullo stato del server. È inoltre possibile accedere ai file in TNAS tramite un browser Web, trascinare i file sui computer per caricare i file sul NAS e scaricare i file tutto in modo molto intuitivo e facile.

TerraMaster U8-111 è disponibile in Italia per un prezzo medio retail suggerito di € 1.099,99.



