Sony ha presentato FE 50 mm F1.2 GM (modello SEL50F12GM), il nuovo obiettivo full-frame della serie G Master che offre alta risoluzione, straordinario effetto bokeh e autofocus rapido e preciso in un design leggero e compatto – uniti a un controllo e a un’affidabilità di livello professionale.

L’apertura massima di F1.2 permette di avere una profondità di campo molto stretta e di dare libero sfogo alla propria espressione creativa. In parallelo, l’eccellente luminosità dell’obiettivo consente tempi di esposizione brevissimi e bassi valori ISO in condizioni di scarsa luminosità, rendendo questo obiettivo ideale per ritratti, fotografie di matrimoni, video e molto altro.

FE 50 mm F1.2 GM incorpora lenti di ultima generazione, fra cui tre elementi XA (asferici estremi) che contribuiscono a ottimizzare la risoluzione su tutta l’immagine, mantenendo livelli di nitidezza e contrasto elevati, anche alla massima apertura di F1.2. Il nuovo obiettivo, inoltre, scatta immagini chiare anche con soggetti in controluce, grazie al rivestimento ai nanocristalli Nano AR Coating II di Sony, che riduce al minimo i riflessi interni per eliminare bagliori ed effetti ghost.

Come tutti gli obiettivi G Master, anche il nuovo FE 50 mm F1.2 GM crea splendidi effetti bokeh alla massima apertura (F1.2), donando un tocco di magia a ogni immagine. Sfruttando l’innovativa apertura circolare a 11 lamelle e la scrupolosa riduzione dell’aberrazione sferica, l’obiettivo ottiene effetti bokeh suggestivi ed equilibrati sia in primo piano sia sullo sfondo.

L’obiettivo FE 50 mm F1.2 GM è stato progettato pensando ai creatori professionali di contenuti. Grazie a pratici controlli e funzioni come l’MF (Manual Focus) a risposta lineare, la ghiera di messa a fuoco con interruttore on/off, il selettore della modalità di messa a fuoco e due pulsanti personalizzabili per il mantenimento della messa a fuoco, FE 50 mm F1.2 GM unisce semplicità d’uso e controllo di livello professionale.

Il modello FE 50 mm F1.2 GM vanta anche un design antipolvere e antiumidità, con un rivestimento della parte anteriore in fluoro, che protegge l’obiettivo da impronte digitali, polvere, acqua, olio e altri contaminanti. Sviluppato usando le più avanzate tecnologie di simulazione e di design ottico di Sony, l’obiettivo è sorprendentemente leggero e compatto (φ87x108mm, 778g) e garantisce un’eccellente libertà di movimento e la massima praticità nella categoria 50 mm F1.2.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita