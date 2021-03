Questo elegante videoproiettore laser da 2.200 lumen offre agli utenti ampie funzionalità di signage e messaggistica, oltre alla possibilità di creare immagini senza bordi, effetti di illuminazione filtrati, mappatura di oggetti 3D ed Edge Blending, rendendo le cornici, i telai e le grandi scatole nere degli schermi piatti un ricordo del passato.

I modelli più recenti offrono una gamma di funzionalità nuove, tra cui la funzione GPI, che rende possibile realizzare agevolmente diverse situazioni interattive basate su sensori. I videoproiettori LightScene sono stati progettati per semplificare l'installazione grazie a specifiche caratteristiche, tra cui: ottica wide con zoom motorizzato; correzione della geometria per garantire che la proiezione abbia l'aspetto desiderato; design che permette l'installazione a soffitto, a pavimento, a parete oppure il fissaggio a un sistema di illuminazione a binario.

EV-110 è disponibile in bianco o in nero e ha un design compatto per ridurre al minimo il rumore visivo e adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente; inoltre, è dotato di un lettore multimediale integrato per la riproduzione di contenuti senza che sia necessario collegare dei cavi, nonché di connettività Wi-Fi e LAN per la creazione e la gestione di contenuti live utilizzando l'app Epson Creative Projection e il software Epson Projector Content Manager, che si uniscono per fornire una soluzione completa per la gestione e per la creazione di contenuti personalizzati. Non solo: integrare questo videoproiettore nell'infrastruttura CMS esistente è facile grazie alla semplicità della connettività HDMI.



Caratteristiche principali:

- maggiore luminosità, fino a 2.200 lumen;

- lettore multimediale integrato;

- nuova funzione GPI per una semplice integrazione del sensore;

- connettività Bluetooth per l'integrazione di altoparlanti esterni wireless;

- supporta di staffe per illuminazione a scomparsa/integrate con i nuovi supporti ELPMB66W/B;

- design a faretto per fondersi con l'ambiente circostante e ridurre il rumore visivo;

- supporto multi-proiettore con Edge Blending;

- supporto per Epson Creative Projection e Epson Content Manager;

- elevata affidabilità con una sorgente luminosa laser e garanzia di 5 anni;

- fino a 20.000 ore di funzionamento senza interventi di manutenzione;

- installazione facile e flessibile: a soffitto, a pavimento, a parete, staffa per binario di alimentazione luci;

- motore ottico sigillato con design senza filtro;

- disponibile in bianco o in nero.



