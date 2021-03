Kingston Digital presenta il nuovo SSD PCIe NVMe NV1

ha presentato l'. Con prestazioni efficienti racchiuse in un design M.2 a lato singolo, NV1 è un'unità entry-level ideale per gli utenti che si approcciano per la prima volta allo standard NVMe con notebook e PC di piccole dimensioni. NV1 è una robusta soluzione di archiviazione,Presenta rispettivamente una velocità di lettura/scrittura fino a 2.100/1.700MB/s, offrendo così prestazioni tre volte superiori rispetto a un SSD di tipo SATA.NV1 utilizza meno energia,: queste caratteristiche lo rendono ideale per gli utenti che apprezzano la reattività e l'accesso ultraveloce ai dati, ma hanno a disposizione sistemi con spazio limitato. NV1 è disponibile in capacità da 500GB, 1TB e 2TB2 ed è coperto da 3 anni di garanzia limitata e da supporto tecnico gratuito.Kingston inoltre ha ampliato ulteriormente la propria offerta aggiungendo la versione mSATA dell', progettato per supportare l’upgrade dei notebook più datati. I recenti lanci confermano l'impegno di Kingston nel creare la gamma di soluzioni SSD più completa e affidabile del settore, mirando a soddisfare le esigenze degli utenti alle prime armi, dei prosumer e del segmento data center.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita