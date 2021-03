Sony aggiunge tre nuovi obiettivi G ad alte prestazioni alla gamma di ottiche full-frame

Sony ha annunciato l’introduzione di tre nuove ottiche G alla straordinaria gamma di obiettivi con attacco E:. Le tre ottiche concentrano spettacolare qualità d’immagine e suggestivi effetti bokeh in un design leggero e compatto, perfetto per i fotografi e i videomaker che vogliono ottenere ottimi risultati senza rinunciare alla massima libertà di movimento. Abbinati a una fotocamera full-frame o APS-C di Sony, i tre obiettivi assicurano risoluzione elevata, funzioni intuitive e autofocus rapido, preciso e silenzioso. La soluzione ideale per vari generi di ripresa, dagli scatti spontanei ai ritratti e i paesaggi.Ciascuno di questi tre obiettivi a focale fissa presenta una lunghezza indicata per un diverso tipo di immagine: il 50 mm si presta benissimo ai ritratti, il 40 mm agli snapshot e il 24 mm ai paesaggi. Grazie al funzionamento altamente intuitivo e alla grande solidità, insieme formano un set perfetto.Non solo: i tre modelli hanno le stesse dimensioni (68 mm di diametro x 45 mm), un filtro dello stesso diametro (49 mm) e sono molto simili in termini di peso (174 g per, 173 g pere 162 g per) e messa a fuoco interna, quindi si possono alternare facilmente, anche su un gimbal. Il design è simile e sulla struttura è riportata chiaramente la lunghezza focale di ogni ottica per permettere un cambio rapidissimo.Oltre all’angolo di campo da 50 mm perfetto per i ritratti o per le foto e i video spontanei, il modellopresenta una distanza di messa a fuoco minima di 0,35 m (AF) / 0,31 m (MF) e un ingrandimento massimo di 0.18x (AF) / 0.21x (MF), che risultano molto versatili.L’obiettivoha invece un angolo di campo di 40 mm ideale per cogliere l’attimo, con una distanza di messa a fuoco minima di 0,28 m (AF) / 0,25 m (MF) e un ingrandimento massimo di 0.20x (AF) / 0.23x (MF). I 40 mm sono un valore ideale soprattutto per le riprese, perché rispecchiano il campo visivo naturale dell’occhio, mentre nel caso delle fotografie hanno il pregio di far risaltare il soggetto sullo sfondo. Con un ampio angolo di campo di 24 mm, l’obiettivoè adatto a tutte le inquadrature in cui si vede il secondo piano, ad esempio quando si usa un gimbal o si gira in modalità selfie con un’impugnatura. La distanza di messa a fuoco minima di 0,24 m (AF) / 0,18 m (MF) e l’ingrandimento massimo di 0.13x (AF) / 0.19x (MF), inoltre, consentono di scattare primissimi piani, sfocando lo sfondo.Gli obiettivisi affidano a due motori lineari per garantire una messa a fuoco automatica (AF) precisa e immediata, così da non perdere mai di vista il soggetto anche quando si muove, grazie alla capacità di tracking – una funzione preziosa negli scatti dinamici. Il meccanismo silenzioso, inoltre, non disturba le riprese.Gli obiettivisaranno disponibili a partire da fine aprile 2021 presso i rivenditori Sony autorizzati.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita