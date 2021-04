Cisco presenta una modalità di autenticazione multifattore senza password

Cisco Secure ha presentato una soluzione, semplice ed efficace, per l'autenticazione senza password ed integrabile con qualsiasi applicazione o piattaforma IT.





Le conseguenze dell'uso delle password sono ben conosciute: siamo tutti

sommersi da password nella nostra vita professionale e personale, password

a volte

facilmente compromettibili, difficili da gestire e da ricordare; le richieste di reimpostazione delle password costituiscono spesso un onere andando ad incrementare il numero di ticket dell'help desk IT, con conseguente perdita di produttività per gli utenti e aumento dei costi di supporto per l'azienda.

L'autenticazione senza password di Duo fa parte della

, che garantisce l'accesso a qualsiasi utente, da qualsiasi dispositivo, a qualsiasi applicazione o ambiente IT. Il prodotto è progettato per essere indipendente dall'infrastruttura, aprendo la strada a un futuro senza password e garantendo alle imprese la protezione di qualsiasi combinazione di applicazioni cloud e on-premises senza bisogno di più prodotti di autenticazione.





"Cisco ha sviluppato una modalità di autenticazione senza password che soddisfa le esigenze di una forza lavoro diversificata e in evoluzione e consente alle aziende di procedere in modo sicuro verso un futuro senza password, indipendentemente dal loro stack IT", ha commentato Gee Rittenhouse, SVP e GM del Security Business Group di Cisco. "L'autenticazione senza password avrà un impatto significativo su come gli utenti accedono ai dati, rendendo il percorso più semplice e più sicuro".





L’autenticazione senza password permetterà di:

Semplificare e potenziare l’autenticazione per accedere alle applicazioni cloud protette da Duo single sign-on (SSO) e fornitori SSO e di identità di terze parti, utilizzando le chiavi di sicurezza e la biometria della piattaforma come Apple FaceID e TouchID, e Windows Hello. L'accoppiamento dell'autenticazione senza password con Duo SSO permette alle organizzazioni di consolidare centinaia di password e autenticazioni in un unico semplice login.

Fornire un unico strumento di sicurezza per tutti gli scenari di autenticazione grazie alla compatibilità di Duo con centinaia di applicazioni e fornitori di identità, senza la necessità di modificare l'infrastruttura.

Ridurre il rischio di minacce e vulnerabilità legate alle password come phishing, password rubate o deboli, riutilizzo delle password, attacchi man-in-the-middle e compromissione del database delle password.

Aggiungere livelli di sicurezza all'autenticazione con monitoraggio del comportamento del dispositivo tramite la suite di prodotti di accesso sicuro di Duo, riducendo ulteriormente il rischio nel caso in cui un dato biometrico venga rubato o non sia efficace.

Ridurre il carico amministrativo dei ticket dell'help desk relativi alle password e alla loro reimpostazione.

L'autenticazione senza password di Duo sarà disponibile in anteprima a partire dall'estate 2021.

