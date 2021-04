La WDC di Apple si terrà anche quest'anno completamente online

Apple ha annunciato che la sua Worldwide Developers Conference (WWDC) annuale si svolgerà dal 7 all’11 giugno in modalità online. Gratuita per tutti gli sviluppatori e sviluppatrici, la WWDC21 permetterà uno sguardo privilegiato sul futuro di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Capitalizzando sul record di partecipanti e sull’esperienza maturata durante la conferenza online dello scorso anno, la WWDC21 offre agli sviluppatori l’opportunità di capire le nuove tecnologie, gli strumenti e i framework su cui fanno affidamento per costruire app e giochi innovativi e distintivi della piattaforma. Apple ha inoltre annunciato che sono aperte le candidature per la Swift Student Challenge di quest’anno, che darà ai più giovani la possibilità di dimostrare le proprie competenze di coding sviluppando un playground Swift.











Apple prosegue inoltre la sua lunga tradizione a supporto degli studenti che amano programmare con la, invitandoli a creare una scena interattiva in un playground Swift di una durata massima di tre minuti. Swift Playgrounds è un'app per iPad e Mac che trasforma in un'esperienza interattiva e divertente l'apprendimento del linguaggio di programmazione Swift.Fino alsarà possibile inviare il proprio playground Swift per la Swift Student Challenge. I vincitori riceveranno un'esclusiva giacca con il logo della WWDC21 e un set di spille. Per maggiori informazioni, visitare il sito della Swift Student Challenge "Ci piace riunire ogni anno la nostra comunità di sviluppatori in occasione della WWDC, per fare il punto sulle tecnologie più recenti e metterli in contatto con gli ingegneri Apple", ha dichiarato, Vice President Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple. "Stiamo lavorando per rendere la WWDC21 la conferenza migliore e di più ampio respiro che abbiamo mai fatto, e non vediamo l'ora di offrire a sviluppatori e sviluppatrici Apple nuovi strumenti per creare app in grado di cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo."