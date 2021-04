Apple: il programma Independent Repair Provider disponibile anche in Italia

Tutti i centri di riparazione che aderiscono al programma hanno accesso a training gratuito Apple e alle stesse identiche risorse (parti di ricambio originali, strumenti, manuali di riparazione e diagnostica) utilizzate nei Centri Assistenza Autorizzati Apple (AASP) e negli Apple Store.





Le imprese italiane che voglio ottenere la certificazione troveranno tutte le informazioni per presentare la domanda a questo link

Il programmasarà presto disponibile in oltre 200 Paesi, pressoché ovunque siano in vendita i prodotti Apple. Lanciato nel 2019 ed esteso in Europa e in Cina lo scorso anno, il programma permette ai centri di riparazione indipendenti di ogni dimensione di accedere a parti di ricambio originali Apple, strumenti, manuali di riparazione e diagnostica, così che possano offrire riparazioni sicure e affidabili per i prodotti Apple. Esistono più di 1.500 Independent Repair Provider a disposizione dei clienti negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.Aderire al programma Independent Repair Provider di Apple. L’unico requisito d’accessonecessaria per eseguire gli interventi di riparazione. La procedura di certificazione è semplice e gratuita. I centri di riparazione idonei potranno acquistare parti di ricambio originali e strumenti Apple allo stesso prezzo degli AASP, e ricevere gratuitamente training, manuali di riparazione e diagnostica.