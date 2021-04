LG: i notebook ultraleggeri della serie LG Gram disponibili in Italia

LG gram

Intel

a 4266MHz, estendibile fino a 24GB,

. I modelli

Il formato 16:10

Da inizio maggio

anche le

con le stesse colorazioni, e il

, disponibile in esclusiva su

LG ha, che continuano a distinguersi per prestazioni, leggerezza e elevata autonomia della batteria ma presentano alcune importanti novità.A differenza della serie precedente isono disponibili inda 14", 16" (una novità esclusiva) e 17" e in 3: Obsidian Black, Quartz Silver e Snow White.I nuovi LG gram si presentano con, nelle versioni quad-core i7-1165G7 a 2.8GHz e quad-core i5-1135G7 a 2.4GHz, entrambe con graficaIris Xe. I nuovi modelli sono, inoltre, dotati diche offre una velocità del 33% superiore ai precedenti modelli, e di unIl sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home (64 bit) per i modelli in colorazione Quartz Silver e Snow White, mentre la versione Obsidian Black è dotata di(64 bit) per rispondere alle esigenze dei professionisti.Oltre ad offrire prestazioni elevate, i notebook della linea LG gram si distinguono per la leggerezza dello chassis in lega di magnesio e per la batteria a lunga durata. Nonostante ilsia dotato del più grande schermo esistente nella categoria dei laptop ultraleggeri non rinuncia alla sua fama di: si presenta infattidapesano invece rispettivamente, e hanno uno spessore ridotto di 1,68 cm.I modelli LG gram 17Z90P e 16Z90P si presentano con una, altamente efficiente, per offrire un’autonomia rispettivamente fino a 15 e 16,5 ore (dati MobileMark 2018) tra una ricarica e l'altra, consentendo agli utenti maggiore libertà di movimento. Il modello 14Z90P è invece dotato di una batteria da 72Wh che garantisce una durata. Grazie addel display IPS in(2560 x 1600 per le versioni da 17 e 16 pollici, 1920 x 1200 per i 14”) che copre il, i nuovi LG gram sono perfetti sia per uso professionale che per l'intrattenimento.Inoltre, la nuova serie di LG gram propone diverse novità volte a migliorare la produttività. Il design consu quattro lati e con la cerniera nascosta offre all’utente un’esperienza immersiva oltre a donare al notebook une sofisticato tipico dei prodotti premium., invece, consente all’utente di visualizzare più contenuti sullo schermo.Infine, lacon due livelli di luminosità ed è stata migliorata con una corsa dei tasti portata a 1,65 mm e, insieme al, garantisce una scrittura più veloce e confortevole.I nuovi LG gram garantiscono standard elevati anche per quanto riguarda la connettività: sono infatti dotati di tecnologia Intel WiFi 6, Bluetooth 5.1, e di una porta HDMI, due USB 3.2 Gen 2 e soprattutto, che consentono di caricare dispositivi con potenza 100W, trasferire dati con velocità fino a 40GB/s e la trasmissione video su due display 4K o un display 8K, con un singolo cavo.I modelli danelle colorazionisono disponibili sul mercato italiano a partire da questa settimana.si aggiungerannoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita