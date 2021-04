Nuovo attacco hacker prende di mira i software pirata di Microsoft Office

Bitdefender ha pubblicato un nuovo report su un attacco informatico eseguito attraverso software “craccati” per Microsoft Office e Adobe Photoshop CC. Oltre all’illegalità nell’utilizzo di simili strumenti, le analisi dei ricercatori di Bitdefender mostrano come questi software, comunemente utilizzati da utenti privati e aziende, siano in realtà una potente e pericolosa porta d’ingresso per infettare i dispositivi permettendo così ai criminali informatici di accedervi, prenderne totalmente il controllo e rubarne dati sensibili, informazioni e denaro.





Secondo le indagini svolte da Bitdefender, gli attacchi che sfruttano questa modalità sono iniziati nella seconda metà del 2018 e sono tuttora attivi.

Il report è stato elaborato sulla base delle analisi della threat intelligence di Bitdefender che, per il momento, è anche l'unico vendor in ambito sicurezza ad aver individuato questa campagna di malware.





Eseguire il crack di un software significa modificarlo per rimuovere o disabilitare le caratteristiche non desiderate, soprattutto, per esempio, quelle relative alla protezione dalla copia. Sebbene siano illegali, utenti e aziende usano ancora software craccati o piratati per ridurre i costi, ma allo stesso tempo, così facendo introducono seri rischi per la sicurezza informatica, oltre al fatto che la produzione, vendita e diffusione di software pirata è chiaramente un'attività illegale, perseguita dalla legge.





Principali pericoli relativi all’utilizzo dei software craccati per Microsoft Office e Adobe Photoshop CC:

Il malware finale è una backdoor - Questo significa che il criminale informatico assume il pieno controllo del dispositivo e può ordinargli di fare qualsiasi cosa: rubare password, file locali, codici PIN o qualsiasi altra credenziale sensibile.

Furto dei wallet Monero - Qualora l’hacker riesca a individuare un wallet Monero memorizzato sul dispositivo, sarà in grado di assumerne il controllo e di impadronirsi quindi delle criptovalute in esso contenute.

Furto dei profili utente del browser Firefox - ll furto del profilo dell'utente include le password di accesso memorizzate, la cronologia di navigazione, i segnalibri e i cookie di sessione registrati.

Hijacking dei cookie delle sessioni di navigazione - I cookie di sessione sono importanti perché chi se ne impadronisce può semplicemente importarli all'interno del proprio browser e venire così direttamente connesso ai servizi internet dell’utente a cui li ha rubati, senza domande relative a password di accesso o autentificazione a due fattori.

