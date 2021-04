Ampia apertura massima rispettivamente di f/4 e f/2.8 che garantisce eccellenti livelli di qualità immagine e elevate prestazioni anche in condizione di scarsa luminosità.

Stabilizzatore d’immagine fino a 5,5 stop (in base agli standard CIPA)

Leggeri e maneggevoli, anche se utilizzati per periodi prolungati

Apertura circolare a 9 lamelle in grado di spostarsi in stop da 1/8 per transizioni più fluide delle aperture

Motore USM ad anello, CPU ad alta velocità e algoritmi AF ottimizzati per una messa a fuoco silenziosa e veloce

RF 400mm F2.8L IS USM e RF 600mm F4L IS USM saranno disponibili a partire da fine luglio rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 609€ e 14.659€.

Primo obiettivo AF macro al mondo con un’eccezionale funzionalità di ingrandimento 1.4x (1.4:1)

Ghiera variabile per il controllo dell’aberrazione sferica utilizzabile per regolare il soft focus del soggetto e l’effetto bokeh

Massima apertura f2.8 per una profondità di campo ridotta

Apertura circolare a 9 lamelle per dettagli fuori fuoco (effetto bokeh)

IS ottico fino a 5 stop (standard CIPA) e IS combinato fino a 8 stop, con EOS R5 / EOS R6

Motori Dual nano USM per una messa a fuoco fluida e veloce

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM sarà disponibile a partire da inizio luglio al prezzo suggerito al pubblico di 629€.

ha reso disponibili sul mercato, oltre ad annunciare lo sviluppo di EOS R3, una fotocamera mirrorless professionale ad alta velocità e reattività studiata per consentire a fotografi sportivi e fotoreporter di immortalare azioni in rapido movimento.entrano a far parte dell’ampia gamma di obiettivi RF ad elevate prestazioni studiati per il sistema EOS R di Canon. Ideali per i fotografi sportivi e naturalisti, questi super teleobiettivi sono i primi della linea RF a disporre di una doppia alimentazione che assicura la messa a fuoco più veloce di sempre e la possibilità di riprendere l’azione anche a 30 fps.Inoltre viene presentato, il primo obiettivo AF macro al mondo con ingrandimento 1.4x. Uno strumento che non può assolutamente mancare nel kit di ogni fotografo, dall’appassionato di fotografia al professionista che intende migliorare le sue abilità creative grazie ai vantaggi offerti dagli obiettivi del Sistema EOS R.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita