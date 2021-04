Canon: arriva la nuova generazione di stampanti MegaTank

Canon ha ampliato la gamma di stampanti a colori dotate di serbatoi ricaricabili con due nuovi modelli studiati per la stampa di volumi elevati di fotografie:

, modello 3-in-1 e

stampante a funzione singola.

Entrambi i modelli si avvalgono della tecnologia con testina di stampa FINE che garantisce una migliore qualità di stampa, riduce la granulosità e assicura colori intensi.

Riducendo le dominanti di colore sui vari tipi di supporto, come la carta opaca su due lati o quella tradizionale lucida e semi-lucida, si ottengono stampe di alta qualità su qualsiasi superficie. Gli appassionati di fotografia che vogliono dare libero sfogo alla propria fantasia possono stampare foto senza bordo fino al formato A4 e scegliere tra una varietà di supporti come la carta fotografica magnetica di Canon per la personalizzazione di magneti per il frigorifero o la carta fotografica removibile per la decorazione delle pareti. La versatilità di questo prodotto è rappresentata anche dalla possibilità di realizzare striscioni di lunghezza massima 1.2 metri in autonomia e semplicità.

Le ultime stampanti inkjet di Canon utilizzano i flaconi di inchiostro MegaTank, che assicurano rese incredibilmente elevate. Un set di flaconi consente di realizzare circa 3.800 stampe di fotografie in formato 10×15 cm, con una riduzione dei tempi di attesa tra una ricarica e l’altra, oltre a un risparmio di costi, dato il basso costo per copia stampata. Grazie alla capacità di stampare una foto 10x15cm in meno di 47 secondi e all’alimentatore posteriore da 100 fogli A4, questi modelli aumentano la produttività e si rivelano uno strumento essenziale per le aziende che gestiscono un elevato numero di clienti e di esigenze da soddisfare velocemente.

Grazie alla cartuccia di manutenzione sostituibile dall’utente, PIXMA G650 e G550 consentono uso e manutenzione semplici che riducono i tempi di fermo. Grazie all’infallibile ugello codificato, i flaconi di inchiostro MegaTank consentono di risparmiare tempo e fatica, oltre a evitare errori e complicazioni durante la ricarica.

Sviluppate sul concetto di efficienza, queste stampanti sono dotate di una pratica funzione di accensione e spegnimento automatici per il risparmio energetico, mentre il display LCD a due righe semplifica la gestione delle impostazioni e dei lavori in corso.

PIXMA G650 e G550 di Canon sono dotate della funzionalità di connessione Wi-Fi. In questo modo gli appassionati di fotografia possono collegarsi wireless a computer, fotocamere e dispositivi smart per stampare i loro scatti preferiti direttamente dalle app Canon PRINT, Mopria di Android o AirPrint di Apple, assicurandosi così un’esperienza di stampa estremamente facile.

Canon PIXMA G650 e PIXMA G550 saranno disponibili a partire da Maggio rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 239.00€ per il multifunzione G650 e di 189.00€ per la stampante G550.



