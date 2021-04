Il servizio di streaming Tidal disponibile sui TV LG

ha annunciato cheCompatibile con i modelli dal 2018 al 2021 che utilizzano le versioni di, l’app TIDAL offre un nuovo modo di vivere la musica con audio lossless di alta qualità e Dolby Atmos attraverso il servizio Hi-Fi della piattaforma, oltre a incredibiliTIDAL mira ad offrire una qualità audio in grado di soddisfare i più esigenti amanti della musica e audiofili. L’audioriproduce tutte le sfumature e il dinamismo di una registrazione originale, permettendo di ascoltare le tracce esattamente come l’artista le ha immaginate.Gli utenti possono godere di oltre 70 milioni di tracce di tutti i generi e di 250.000 video in alta qualità – tutti senza pubblicità – così come di numerose funzionalità vantaggiose, tra cui skip illimitati, piani offline, stazioni radio Artist e Track e la ricerca intuitiva. Gli utenti possono inoltrea cura del team editoriale della piattaforma, di esperti e giornalisti del settore musicale, e degli stessi performer.Ad elevare ulteriormente la qualità dell’esperienza musicale è il supporto di TIDAL a Dolby Atmos, attraverso il suo servizio HiFi. Se fruito su uno dei più recenti TV di LG con Dolby Atmos o in abbinamento a un dispositivo audio dotato di Dolby Atmos,, Dolby Atmos va oltre le tradizionali esperienze di ascolto per trasportare gli ascoltatori all’interno della loro musica preferita, creando una connessione più profonda tra gli artisti e i loro fan.Al momento del lancio, i clienti di LG, che include notevoli successi come 7 Rings di Ariana Grande, After Hours dei The Weeknd’s, il duetto di Shawn Mendes e Camila Cabello Señorita oltre a oltre 50 playlist personalizzate che comprendono una grande varietà di generi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita