La nuova generazione di Alcatel 3L e Alcatel 1S disponibile in Italia

Arrivano sul mercato italiano i modelli 2021 degli smartphone, con fotocamera intelligente e visualizzazione immersiva.tripla fotocamera posteriore con Intelligenza Artificiale, un obiettivo principale da 48MP per foto ad alta risoluzione, uno di profondità da 2MP e una fotocamera macro da 2MP per gli scatti più dettagliati.garantisce foto luminose e nitide, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie al sensore 4-in-1 big pixel. L'obiettivo frontale da 8MP abilitato all'HDR e con funzione Face Tracking inoltre promette selfie sempre perfetti. Questo dispositivo include anche solidi algoritmi AI che identificano in modo intelligente 22 scene diverse, regolando automaticamente le impostazioni per scattare foto straordinarie in tempo reale.mette a fuoco qualsiasi soggetto per foto indimenticabili, grazie al comparto fotografico che include un obiettivo principale da 13MP con AI, un obiettivo di profondità da 2MP e uno macro da 2MP. La fotocamera principale funziona con un sistema di messa a fuoco veloce PDAF, che permette agli utenti di scattare foto e ritratti ad alta risoluzione senza mai perdere l'attimo. L'obiettivo frontale è abilitato per l'HDR e garantisce immagini sempre luminose, in qualsiasi condizione.è anche in grado di regolare automaticamente le impostazioni degli scatti e suggerire filtri in tempo reale attraverso gli algoritmi AI integrati. Inoltre, grazie alle funzioni AI Deep Learning, Face Tracking e Best Shot - che raccomanda l'inquadratura ideale - ogni ritratto risulterà degno di un fotografo pro.I nuovi Alcatel garantiscono esperienze di visione impareggiabili grazie al miglioramento delle immagini in tempo reale e al, che vanta un impressionante rapporto schermo-corpo del 88,5% su entrambi i dispositivi. I nuovi smartphone Alcatel si prendono inoltre cura dello sguardo offrendo quattro diverse modalità di visualizzazione, tra cui Eye Comfort Mode, Reading Mode, Dark Mode e Sunlight Mode. Il design posteriore in vetro curvo 2.5D completa il tutto, per una sensazione di comfort premium al tatto.offre esperienze di gioco e streaming HD uniche grazie a un potente processore Octa-Core e 4GB di RAM. Poiché ogni minuto della giornata è prezioso, funzioni come Smart Album, che classifica le foto in modo intelligente in diverse categorie, e il pulsante dedicato Google Assistant, per velocizzare ogni attività, regalano agli utenti un'esperienza d'uso ottimale.è inoltre dotato di Smart Manager, per ottimizzare le performance e le varie attività giornaliere, indipendentemente dal carico di lavoro. Questa funzione può inoltre contare sul supporto di un potente processore Octa-Core, oltre che 3G di RAM e 4000mAh di batteria. Anche la sicurezza dei propri dati non rappresenta più un problema, grazie alla funzione Face Key integrata e alla scansione delle impronte digitali.è disponibile nelle colorazioni Jewelry Black e Jewelry Blue, a un prezzo consigliato al pubblico diè invece disponibile nelle colorazioni Elegant Black e Twilight Blue, al prezzo consigliato al pubblico di