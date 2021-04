Amazon, nuovo Fire HD 10 disponibile in Italia

Veloce e reattivo: il potente processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM garantisce prestazioni e avvio delle app rapidi.

il potente processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM garantisce prestazioni e avvio delle app rapidi. Display straordinario: display Vivid 10.1’’, 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel.

display Vivid 10.1’’, 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel. Design aggiornato: design sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio.

design sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio. Durata della batteria estesa: fino a 12 ore di durata della batteria per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro.

fino a 12 ore di durata della batteria per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro. Ampio spazio di archiviazione: disponibile con 32 GB o 64 GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una scheda microSD, c'è tutto lo spazio necessario per foto, video e app.

disponibile con 32 GB o 64 GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una scheda microSD, c'è tutto lo spazio necessario per foto, video e app. Intrattenimento: milioni di film, programmi TV, canzoni, libri, app e giochi sempre e ovunque.

milioni di film, programmi TV, canzoni, libri, app e giochi sempre e ovunque. Connettività: la fotocamera frontale da 2 MP è orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari.

la fotocamera frontale da 2 MP è orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari. Split screen: funzionalità completamente nuova per Fire OS che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono, infatti, visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle.

funzionalità completamente nuova per Fire OS che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono, infatti, visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle. Audio Dolby Atmos coinvolgente: video, giochi e contenuti web dal suono straordinario grazie all’ascolto tramite altoparlanti integrati. Si possono anche collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie.

video, giochi e contenuti web dal suono straordinario grazie all’ascolto tramite altoparlanti integrati. Si possono anche collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie. Climate Pledge Friendly: Il nuovo tablet Fire HD 10 presenta la certificazione ‘Reducing CO2’ di Carbon Trust, una certificazione che dimostra l’impegno nella riduzione della Carbon Footprint dei dispositivi, anno dopo anno.

Migliaia di film e programmi TV pluripremiati, inclusi Amazon Originals.

Con Amazon Music, i clienti Prime hanno accesso a due milioni di brani e migliaia di playlist e stazioni selezionate.

Prime Reading offre una selezione a rotazione di eBook Kindle.

Spazio di archiviazione illimitato per foto in alta risoluzione e 5 GB di spazio per video con Amazon Photos.

Le custodie per Fire HD 10 sono disponibili nei colori nero, lavanda, denim e verde oliva.





La spedizione di tutti i tablet e gli accessori inizierà il 26 maggio.

ha presentato il nuovo, che offre il massimo in termini di prestazioni e un display Full HD luminoso, design sottile e leggero e funzionalità progettati per intrattenimento, connettività e produttività senza precedenti.Vediamo nel dettaglio le caratteristiche:A partire da 149.99 euro, Fire HD 10 è da oggi disponibile per il preordine con 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione nel colore nero.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita