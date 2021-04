Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book Pro

ha presentato i nuovi

, la nuova generazione di

che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy.I nuovi PC sono ad oggi i più maneggevoli di tutta la gamma Samsung Galaxy Book,’. Tuttavia, la compattezza non inficia la durevolezza: i nuovi PC garantiscono una resistenza di tipo militare e sono stati realizzati in lega di alluminio serie 6000 [3] , la stessa utilizzata dai maggiori produttori mondiali del settore aerospaziale.Grazie alla connettività, ogni location può trasformarsi nell’ufficio ideale, in un cinema o nella propria conference room, senza alcuna interruzione. Inoltre, la serie Galaxy Book Pro è, per permettere agli utenti di godersi una maggiore ampiezza di banda e una connessione più veloce a 6GHz sia a casa sia in ufficio.Ma non finisce qui: la durata della batteria è fondamentale per la mobilità e i nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono pensati per arrivare a fine giornata. Grazie alla, raramente sarà necessario prendersi una pausa per cercare la presa più vicina. Tuttavia, all’occorrenza, la serie Galaxy Book Pro potrà essere caricata tramite un adattatore USB-C sfruttando la ricarica veloce a 65W.

La serie Galaxy Book Pro è disegnata per raggiungere un nuovo livello di intrattenimento, integrando le soluzioni hardware più avanzate. Si tratta dei primi PC Windows di Samsung con display, che vanno a completare la gamma di device dell’azienda dotati di questa tecnologia innovativa: dagli smartwatch agli smartphone, dai tablet ai PC. Inoltre, il display è certificato, riducendo l’emissione di luce blu per aiutare gli occhi a rimanere freschi per tutta la durata del proprio binge watching, anche dopo una lunga giornata di lavoro. L’adatterà automaticamente lo spazio colore in base all’attività: i film e i videogiochi appariranno vividi e intensi nei profili colore DCI-P3 o AMOLED Native, mentre per l’editing di foto, che richiede maggiore realismo, la serie Galaxy Book Pro passerà automaticamente ad Adobe RGB. L’incredibile resa visiva viene inoltre arricchita dal suono nitido degli speaker. E attivandosarà possibile apprezzare suoni ancora più immersivi.

La serie Galaxy Book Pro vanta hardware di nuova generazione, integrando ile laI nuovi PC sono certificati per la piattaforma, garantendo un bilanciamento unico tra potenza, immagini immersive, connettività always-on e batteria a lunga durata. L’si adatta abilmente alla posizione del computer, all’ambiente e al carico del sistema. Modulando automaticamente il rumore della ventola, la temperatura e l’utilizzo della batteria, bilancia performance e consumo energetico, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso fluida e abilitare il multitasking lungo tutta la giornata.La serie Galaxy Book Pro è arricchita da funzionalità che ne potenziano le performance e che rendono il lavoro quotidiano più piacevole e produttivo. Lariprogettata con un meccanismo a forbice migliora la velocità e il comfort, grazie a tasti ampi e superfici in gomma che offrono un piacevole millimetro di corsa dei tasti in quasi completo silenzio. La tastiera è abbinata a un touchpad più ampio del 23%che offre maggiore spazio per scorrere le pagine o zoomare sui dettagli.La funzionalità precaricataè in grado di analizzare i documenti per trovare rapidamente le parole chiave, riducendo il tempo sprecato nella navigazione tra le cartelle. Gli utenti potranno inoltre usareper creare ambientazioni perfette per le video call, mentre la funzionalitàè in grado di eliminare i rumori ambientali per essere sempre sentiti nitidamente.Infine, conchiunque potrà creare il proprio video di gameplay registrando contemporaneamente il proprio schermo e la propria voce ed editando il video con semplici tool.La confezione del Galaxy Book Pro 360 include una, 2,2 volte più spessa per un’esperienza di scrittura più realistica. Questo strumento apprezzato dagli utenti è perfetto per prendere appunti durante le lezioni e i meeting più importanti, o per liberare la propria creatività nel tempo libero.è disponibile a partire a un prezzo di partenza di 1,399€ nella colorazione Mystic Silver e Mystic Navy. La disponibilità dinella versione 5G in Italia è prevista a partire da agosto.è già disponibile a un prezzo di partenza di 1,159€ in Mystic Blue e Mystic Silver.Inoltre, acquistando Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 tra il 28 aprile e il 13 maggio e registrando il prodotto acquistato su Samsung Members entro il 3 giugno, gli utenti riceveranno in omaggio i Galaxy Buds Pro.