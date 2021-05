Kaspersky presenta Cyber Spa, un’oasi digitale per rilassarsi e combattere lo stress

Le persone oggi trascorrono online una buona parte del proprio tempo. Oltre al lavoro, allo studio e allo shopping, infatti, utilizzano le piattaforme digitali per organizzare appuntamenti e costruire relazioni. Tuttavia, gli utenti stanno ancora imparando a rapportarsi

con maggiore fiducia a sistemi e device tecnologici che sfruttano i loro dati personali e ad usarli

in modo più consapevole per evitare che diventino causa di ansia e stress.

Secondo Kaspersky, questo processo di apprendimento è fondamentale, in quanto il benessere digitale dovrebbe essere considerato una priorità, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale. Con la

, l’azienda si pone l’obiettivo di favorire l’empowerment degli utenti, riducendo lo stress digitale così che possano godere dei benefici della tecnologia senza preoccupazioni.



Su

vengono proposte diverse tecniche di rilassamento:

“Endless serenity” un insieme di meditazioni audiovisive

“Sound therapy” audio e suoni futuristici rilassanti

“Fitness selfie” un insieme di esercizi facciali mirati a rimuovere i segni lasciati da stress ed emozioni negative

“Digital stress balls” meditazione tattile antistress

Una volta arrivati sull’homepage, i visitatori di Cyber Spa possono scegliere lo strumento che ritengono più utile o sottoporsi a un test diagnostico per scoprire qual è il livello di stress che hanno accumulato. Dopo il test, la piattaforma suggerisce una serie di tecniche di rilassamento da svolgere nella sequenza più adatta. Tutte le procedure sono basate su comprovate tecniche di auto-rilassamento, e i loro effetti possono essere migliorati attraverso la ripetizione e la costanza. Inoltre, una serie di suoni speciali come Jupiter techno, infinity of a black hole e the whisper of a friendly cyborg sono stati creati appositamente per il trattamento "Sound therapy" della Cyber Spa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita