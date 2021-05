Nikon Prostaff 3S: il binocolo resistente, compatto e impermeabile pensato per l'outdoor

lancia sul mercato il binocolopensato per le attività all’aria aperta perché è compatto, leggero e resistente.Disponibile nei modelli, il Prostaff 3S è impermeabile e anti-appannamento e può quindi essere utilizzato in ogni condizione atmosferica. Il corpo sottile e la comoda impugnatura lo rendono facile da trasportare e maneggiare, le immagini sono nitide e luminose e il rivestimento in gomma garantisce resistenza agli urti e una presa stabile e confortevole.Prezzi indicativi al pubblico:Nikon Prostaff 3S 8x42: 209,00Euro Nikon Prostaff 3S 10x42: 225,00 EuroSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita