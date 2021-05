TeamViewer integra la visualizzazione in 3D con l’acquisizione di Viscopic

TeamViewer ha annunciato l'acquisizione di Viscopic per ampliare il proprio portafoglio di soluzioni AR con software all'avanguardia per la visualizzazione 3D interattiva e la digitalizzazione del flusso di lavoro grazie alla Mixed Reality (MR). I clienti della startup con sede a Monaco di Baviera, tra cui le aziende blue-chip Audi, Siemens Energy e Deutsche Bahn, utilizzano le tecnologie altamente innovative di Viscopic per la produzione, la manutenzione, il controllo della qualità e la formazione.

La suite di prodotti 3D AR di Viscopic sarà integrata nella soluzione TeamViewer Frontline, una suite di soluzioni basate sull'AR utilizzata per digitalizzare i flussi di lavoro e supportare al meglio i tecnici nei reparti di produzione.

TeamViewer Frontline fornisce flussi di lavoro AR e MR, così come funzionalità di assistenza remota lungo tutta la filiera. I principali casi d'uso includono assemblaggio, ispezione, manutenzione, assistenza remota e carico per la logistica.

Il software di Viscopic funziona, così come su smartphone e tablet per supportare i tecnici. Le informazioni digitali come i puntatori 3D o le istruzioni passo-passo possono essere marcati sugli oggetti reali e gli ologrammi, in scala reale, possono essere inseriti negli ambienti di produzione. L'intuitiva soluzione di elaborazione e authoring 3D di Viscopic permette all'utente di creare contenuti di Mixed Reality senza conoscenze specifiche coding, così come la creazione di ologrammi 3D basati su dati CAD o simili.