ROG: nuovo gaming laptop Zephyrus S17 con tastiera Rising

ha annunciato il suo nuovo laptop, un portatile da gaming premium con una tastiera ottico-meccanica rialzata che consente un raffreddamento migliore.L'ultimain grado di utilizzare fino a 90W di potenza, e la GPU NVIDIA Geforce RTX 3080 che raggiunge i 140W con la funzione Dynamic Boost, offrono prestazioni al top.Uno spazioso schermo da 17" offre un'esperienza coinvolgente con due opzioni di pannello: un display WQHD con tecnologie NVIDIA Advanced Optimus e G-SYNC per frequenze di fotogrammi più elevate o un'opzione 4K con maggiori dettagli e Adaptive-Sync.Entrambi offrono alti tassi di aggiornamento, colori brillanti e accuratezza del colore a livelli iper realistici. Un potente sistema a sei altoparlanti dotato di woofer con tecnologia force-cancelling consente agli utenti di godere di un suono fedele alla realtà e potente allo stesso tempo. Le opzioni di archiviazione, tra cui laper combinare fino a 3 unità in RAID, offrono un accesso velocissimo a giochi e media. La tastiera ottico-meccanica fornisce un input preciso e reattivo mentre la Multiwheel configurabile mette a portata di mano un'ampia gamma di utili funzioni.Lointroduce un nuovo audace design che bilancia una potente elaborazione, un'acustica silenziosa e temperature fresche in un telaio sottile meno di 20 mm. Mentre l'utente apre il laptop, la tastiera si alza ad un angolo di 5° creando delle aperture che aumentano il flusso d'aria del 25%. Quest'unica implementazione dell'innovativa tecnologiaporta raffreddamento e prestazioni top anche su una macchina super-sottile come questa. Alzando la tastiera si riduce anche la temperatura della superficie mantenendo una sensazione di freschezza al tocco per l'utente.Un'ulteriore caratteristica del sistemaè l'aver rafforzato ulteriormente la capacità termica dello. Le innovative ventole Arc Flow di ROG muovono l'aria in modo silenzioso ed efficiente; le pale variano di spessore per massimizzare il flusso e sono ricoperte da uno speciale schema di onde aerodinamiche per minimizzare il rumore. Quando le temperature delle componenti scendono al di sotto dei 50 °C, le ventole scendono automaticamente a 0dB per un funzionamento completamente silenzioso.Il composto termico in metallo liquido applicato secondo un processo brevettato da ROG devia efficacemente il calore dal. Un totale di sei heatpipes allontanano il calore dalla CPU, dalla GPU, dalla VRAM, dal circuito di VRM e dal telaio attraverso quattro dissipatori con alette ultra sottili. Il nuovo design autopulente utilizza canali anti-polvere per indirizzare le particelle lontano dai componenti di raffreddamento critici, garantendo una temperatura costante e adatta al funzionamento del pc alle sue massime prestazioni.I requisiti di raffreddamento cambiano in base all'utilizzo, in quanto ROG offre più modalità regolate per diverse situazioni. La modalità Silent riduce leggermente la velocità per mantenere bassa l'acustica, ideale per le attività quotidiane. Lafornisce la potenza necessaria per spingere alte frequenze di frame nei giochi senza produrre eccessivo rumore. La modalità Turbo porta la CPU alla massima potenza con un rumore della ventola più forte.Gli utenti possono passare da una modalità di funzionamento all'altra manualmente con una rapida scorciatoia da tastiera o automaticamente con la funzione Scenario Profiles.Disponibile tramite l'utility, Scenario Profiles consente agli utenti di associare singoli giochi e app a specifiche modalità operative, effetti di illuminazione e altre impostazioni di sistema. Il passaggio tra i diversi Scenario Profiles avviene sempre in maniera fluida e senza interruzioni.