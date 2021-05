Apple: nel 2020 bloccate attività fraudolente su App Store per 1,5 miliardi di dollari

un milione di nuove app pericolose o vulnerabili.

Il team di verifica delle app di Apple è una linea di difesa fondamentale: controlla attentamente ogni app e aggiornamento per garantire che sia conforme alle rigide Apple ha reso noto che nel solo 2020 è riuscita a bloccare transazioni potenzialmente fraudolente per oltre 1,5 miliardi di dollari su App Store, proteggendo i clienti dal tentato furto di denaro, dati e tempo, e impedendo la circolazione di quasiIl team di verifica delle app di Apple è una linea di difesa fondamentale: controlla attentamente ogni app e aggiornamento per garantire che sia conforme alle rigide linee guida dell’App Store in materia di privacy, sicurezza e spam.

Spesso le app vengono anche rifiutate semplicemente perché chiedono all’utente più dati del necessario, o perché non trattano in modo corretto le informazioni raccolte. Nel 2020, il team di verifica ha rifiutato oltre 215.000 app per questo tipo di violazioni della privacy.



Nel solo 2020,perché contenevano funzioni nascoste o non documentate, e oltre 150.000 perché si sono rivelate spam, imitazioni o fuorvianti per l'utente, per esempio volte a manipolare l’utente spingendolo ad effettuare un acquisto.In alcuni casi, chi sviluppa l’app crea uno specchietto per le allodole,per aggirare le linee guida e compiere azioni vietate o veri e propri reati. Quando Apple scopre questo tipo di app, vengono rifiutate o rimosse immediatamente dall’App Store, e gli sviluppatori hanno 14 giorni di tempo per fare ricorso prima che i loro account vengano chiusi in modo definitivo. Nel 2020, circa 95.000 app sono state rimosse dall’App Store per violazioni fraudolente, principalmente per questo approccio ingannevole.Inoltre, nel solo 2020, l’uso di tecnologie sofisticate abbinate ai controlli svolti da persone in carne e ossa ha evitato che, e ha vietato a quasi un milione di account di fare ulteriori transazioni. In totale, nel 2020 Apple ha protetto la comunità di utenti da transazioni potenzialmente fraudolenteMa con 1,8 milioni di app sull’App Store, nemmeno queste rigide misure di sicurezza possono scongiurare del tutto qualsiasi problema. L’utente può segnalare le app problematiche con la funzione Segnala un problema sull’App Store o chiamando il supporto Apple; gli sviluppatori hanno a disposizione gli stessi canali e anche altri, tra cui Assistente Feedback Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita