Vivo lancia l'X60 Pro 5G in Europa

vivo presenta ufficialmente in Europa il suo nuovo smartphone top di gamma X60 Pro 5G, con il quale entra a far parte della serie vivo X portando un sistema fotografico innovativo realizzato insieme a ZEISS, che consente agli utenti di scattare foto e video di livello professionale con il proprio smartphone.

Grazie alla collaborazione fra vivo e ZEISS, l'X60 Pro vanta tre fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 megapixel abbinato a un super grandangolare da 13 MP e un obiettivo da 13 MP, mentre la capacità di acquisizione dei selfie è potenziata da una fotocamera frontale da 32 MP. Oltre ai miglioramenti tecnici, come l'ottimizzazione del sistema gimbal, introdotto precedentemente sullo smartphone vivo X51 5G, anche la componente software è stata perfezionata. L'X60 Pro consente l'acquisizione di ritratti estremamente nitidi grazie all'effetto swirly bokeh, frutto dell'iconico ZEISS Biotar Portrait Style, un sistema particolarmente ammirato dagli appassionati e dai professionisti della fotografia.

vivo X60 Pro offre le potenzialità del nuovissimo Gimbal Stabilization System 2.0, ideato sul modello del precedente sistema gimbal. Per ottenere immagini nitide e precise anche di soggetti in movimento, è stata migliorata la stabilizzazione a quattro assi per l'acquisizione di immagini ed è stato aggiunto un sistema di stabilizzazione video a cinque assi. In combinazione con un obiettivo ad ampia apertura focale f / 1.48 e un innovativo algoritmo AI di riduzione del rumore, la funzione Extreme Night Vision 2.0 consente gli utenti - con un solo tocco - di catturare anche i dettagli in situazioni di scarsa illuminazione, ottenendo immagini notturne accurate.

La funzione Super Night Portrait adatta a fotografare in controluce, illumina il soggetto senza sovraesporre lo sfondo, mentre la modalità Panorama Night Mode migliora significativamente la luminosità e la purezza delle riprese di scene panoramiche in situazioni di scarsa illuminazione. Il nuovo smartphone top di gamma di vivo offre anche la nuova tecnologia Ultra HD Pixel Shift, per incrementare la precisione dei colori, dei dettagli e la nitidezza dello zoom. Con Pixel Shift Ultra HD, vivo applica la tecnologia delle fotocamere SLR professionali alla fotografia da smartphone, in questo modo gli utenti realizzano scatti perfetti acquisendo informazioni RGB più dettagliate, riducendo il moiré e l'acquisizione di falsi colori.

Oltre alle funzionalità di fotografia di livello professionale, X60 Pro supporta la connettività 5G consentendo il trasferimento rapido di dati e bassa latenza. Lo smartphone utilizza la piattaforma Qualcomm® Snapdragon™ 870 ed è dotato di un display Ultra O AMOLED edge da 6,56 pollici con una refresh rate di 120 Hz * e response rate di 240 Hz, caratteristiche che contribuiscono a rendere l'esperienza utente rapida e fluida. Inoltre, sulla parte superiore del display nella fotocamera anteriore dell'X60 Pro è presente un piccolo foro da 3,96 mm, il punch-hole, certificato come SGS Eye Care Display con funzionalità HDR10 +, tecnologia nata per offrire un'elevata nitidezza e immagini coinvolgenti limitando l'affaticamento della vista dopo lunghi periodi di utilizzo del dispositivo. Quanto al design, l'X60 Pro riprende l'eleganza dell'X51 5G con una silhouette slanciata, arricchita dalla cornice superiore. È disponibile in due colori: Midnight Black, del peso di 177 g con un corpo ultrasottile di 7,59 mm e nella variante Shimmer Blue, del peso di 179 gr con soli 7,69 mm di spessore. Le telecamere posteriori presentano un nuovo layout "a strati" bicolore, ideale per alleggerire ulteriormente il design dello smartphone.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita