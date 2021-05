Qualcomm ha annunciato la nuova piattaforma mobile Snapdragon 778G 5G

Durante l'annuale Qualcomm 5G Summit, Qualcomm Technologies ha annunciato la nuova Qualcomm Snapdragon 778G 5G Mobile Platform, che è destinata ad alimentare i prossimi smartphone di alto livello di Honor, iQOO, Motorola, OPPO, Realme e Xiaomi.

"Snapdragon 778G è stato sviluppato per affrontare la crescente domanda da parte degli OEM globali per più opzioni di piattaforma nella fascia alta", ha detto Kedar Kondap, vice presidente della gestione dei prodotti, Qualcomm Technologies, Inc. "Snapdragon 778G porta molti dlle ultime tecnologie e caratteristiche premium nella fascia alta per contribuire a rendere le esperienze di prossima generazione più ampiamente accessibili".

Camera: Snapdragon 778G dispone di un Triple ISP per catturare tre foto o video contemporaneamente, tra cui wide, ultra-wide e zoom. Gli utenti possono ora registrare da tre obiettivi in una sola volta, consentendo loro di catturare i migliori aspetti di ciascuno e fonderli automaticamente in un video di qualità professionale. Gli utenti possono anche scattare come professionisti con video 4K HDR10+ catturando oltre un miliardo di sfumature di colore. Snapdragon 778G supporta anche i sensori di immagine HDR sfalsati in modo da poter catturare video HDR computazionali che forniscono miglioramenti incredibili al colore, contrasto e dettagli durante la ripresa di un video.

AI: Snapdragon 778G presenta l'ultimo Qualcomm AI Engine di sesta generazione con il processore Qualcomm Hexagon 770 che offre fino a 12 TOP e prestazioni 2X con un miglioramento delle prestazioni per Watt rispetto al suo predecessore. Ora, praticamente ogni connessione, videochiamata e telefonata sono migliorate dall'AI per consentire casi d'uso come la soppressione del rumore basata sull'AI e migliori esperienze della fotocamera basate sull'AI. La piattaforma è ulteriormente migliorata dal Qualcomm® Sensing Hub di seconda generazione, che integra un processore AI dedicato a basso consumo per i casi d'uso di consapevolezza contestuale.

Gaming: Questa piattaforma offre una selezione di Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming tra cui Variable Rate Shading (VRS) e Qualcomm Game Quick Touch, due nuove entusiasmanti caratteristiche che sono ora sbloccate nella serie 7. Abilitato dal Qualcomm Adreno 642L GPU, VRS permette agli sviluppatori di specificare e raggruppare i pixel che vengono ombreggiati all'interno delle diverse scene di gioco per aiutare a ridurre il carico di lavoro della GPU per fornire un maggiore risparmio energetico pur mantenendo la massima fedeltà visiva. Qualcomm Game Quick Touch offre una risposta di input fino al 30% più veloce per la latenza del tocco per consentire un'esperienza da giocatore professionista.

Connettività: Snapdragon 778G include il sistema integrato Snapdragon X53 5G Modem-RF per contribuire a fornire capacità mmWave e sub-6 5G a più utenti in tutto il mondo. Grazie al sistema di connettività Qualcomm FastConnect 6700, Snapdragon 778G supporta velocità Wi-Fi 6 di classe multi-gigabit (fino a 2,9 Gbps) con 4k QAM e accesso a canali da 160MHz in entrambe le bande 5GHz e 6GHz. Inoltre, la suite tecnologica Qualcomm Snapdragon Sound offre caratteristiche audio di Qualcomm Technologies e le ottimizzazioni a livello di sistema, implementate per consentire un'esperienza di ascolto ridefinita, dall'inizio alla fine. Con il supporto per Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6/6E e 5G, Snapdragon 778G è in grado di fornire giochi a bassa latenza, condivisione, videochiamate e altro ancora.

Performance: Prodotto utilizzando la tecnologia avanzata di processo a 6nm, Snapdragon 778G permette prestazioni incredibili e efficienza energetica. Il Qualcomm Kryo 670 genera più del 40% di aumento delle prestazioni complessive della CPU e la GPU Adreno 642L è progettata per fornire un rendering grafico fino al 40% più veloce rispetto alla precedente generazione.

I dispositivi basati su Snapdragon 778G dovrebbero essere disponibili in commercio nel secondo trimestre del 2021.

