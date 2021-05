Uno studio di Klarna: cresce la fiducia degli italiani nei confronti dei pagamenti digitali

I pagamenti digitali non fanno più paura: è quanto emerge da una nuova ricerca condotta da

– azienda che opera nel settore d

ei servizi di pagamento e di acquisto, che ha interrogato gli italiani in tema di pagamenti elettronici.

In Italia, Klarna è integrata sulle piattaforme Shopify e Prestashop ed è disponibile come soluzione di pagamento su numerosi online shop, tra cui Samsung, Sephora, H&M, Michael Kors e molti altri.

Dagli shop online agli store fisici, più di 9 consumatori su 10 (95%) finalizzano i propri acquisti facendo ricorso al digitale, che sta guadagnando

sempre maggiore popolarità tra gli utenti: infatti, l'86% dichiara di fidarsi dei sistemi di pagamento alternativi al contante.

Pur trattandosi di un trend che coinvolge l'intera Penisola, alcune regioni registrano un tasso di fiducia più alto nei confronti delle nuove modalità di pagamento: tra queste,I consumatori italiani si sono dimostrati buoni conoscitori degli strumenti che utilizzano quotidianamente (ed è consapevole dei vantaggi che offre) e hanno le idee chiare sulle caratteristiche di cui i tool per i pagamenti digitali dovrebbero disporre per essere ritenuti sicuri., ma c'è anche chi preferisce controllare in prima persona leo è disposto a posticipare l'attivazione dei servizi di pagamento di alcuni giorni pur diSono quindii, spaventati principalmente da possibili truffe ad opera di cyber criminali o da inconvenienti tecnici. In particolare, tra le preoccupazioni maggiori spiccano il furto di dati personali o di denaro per quasi due terzi del campione (oltre 61%), seguiti da malfunzionamenti (23%) e frodi da parte dei commercianti (16%).Gli ultimi 12 mesi hanno visto una forte crescita nei pagamenti elettronici. Secondo i dati della ricerca Klarna, infatti,, continuando a preferire il contante.In particolare, l'indagine ha mostrato che, tra le modalità di pagamento digitale preferite, quella tradizionale – in negozio con carta – resta un evergreen per oltre un terzo (36%) degli utenti, perlopiù Baby Boomers (49%) e appartenenti alla Generazione X (37%). Al secondo e terzo posto, il pagamento online tramite servizi digitali (31,56%) o con addebito diretto sulla carta di credito (29%).Tra i metodi pagamento digitale più utilizzati e apprezzati, la possibilità di dilazionare i pagamenti sta prendendo sempre più piede nel Belpaese:, in tutta sicurezza e senza interessi.