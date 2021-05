Garmin: nei 43 mm del nuovo dive watch Descent Mk2S la tecnologia per esplorare le acque più profonde

Così come sulla terra ferma, anche sotto la superficie dell'acqua si può partire per emozionanti avventure alla scoperta dell'affascinante mondo sottomarino. Una passione, quella per l'immersione, che abbraccia più discipline, tanto grande che può essere paragonata alla vastità di mari ed oceani.



Ed è per chi vive l'esplorazione subacquea non solo come pratica ricreativa, ma come vero e proprio stile di vita, che, il suo computer per immersioni compatto e ideale per i polsi di piccola circonferenza.Non solo subacquea ma anche quotidianità grazie al suo design elegante e ricercato e alle sue molteplici funzionalità, dall'analisi dello sport al monitoraggio dello stato di forma. Versatile e completo, si propone come un compagno di stile e passione dentro e fuori dall'acqua.Ladi Descent Mk2S abbraccia un, chiaro e perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità, la cui protezione è garantita da unaLaè concepita in polimeri fibrorinforzati, blindata accuratamente con viti personalizzate con logo Garmin a vista e arricchita da innovativi. Questi ultimi sono realizzati in acciaio inox 316, satinati a grana 240 e rivestiti attraverso la tecnica della passivazione, superando efficacemente i test di corrosione in nebbia salina in conformità allo standard ASTM B117 e garantendo un'impermeabilità costante nel tempo.È disponibile in tre colorazioni: tonalità chiare e raffinate sono le caratteristiche della versionecon cinturino in silicone Light Sand; la versionecon cinturino in silicone Black esprime personalità e determinazione grazie al rivestimento Diamond Like Carbon; il modello, infine, con cinturino in silicone Sea Foam, rappresenta la vera novità cromatica della serie, offrendo per la prima volta una colorazione in palette con le nuances tipiche del mare. Tutti e tre i modelli possono essere personalizzati conper rendere il proprio orologio perfetto per ogni occasione.