Nikon Z 50, la mirrorless per fotografare le vacanze

solo body con SD 64GB 667x Pro: 969,00 euro

solo body con FTZ Mount Adapter + SD 64GB 667x Pro: 1.119,00 euro

in kit con NIKKOR Z DX 16-50mm VR + SD 64GB 667x Pro: 1.119,00 €

in kit con NIKKOR Z DX 16-50mm VR e FTZ Mount Adapter + SD 64GB 667x Pro: 1.269,00 €

in kit con NIKKOR Z DX 16-50mm + NIKKOR Z 50-250mm + SD 64GB 667x Pro: 1.390,00 €

Laè la. Dotata di un, la Z 50 offre i vantaggi ottici del sistema mirrorless di Nikon - tra cui l’e il- in unLa Z 50 ha inoltre un nitido, unoe un’. Il sistema Eye-Detection AF realizza emozionanti ritratti mentre la velocità di scatto continua fino a 11 fps permette di immortalare anche le scene in movimento.Tutte le mirrorless delpresentano unche amplifica le caratteristiche degli obiettivi NIKKOR Z così come le opportunità creative. Più luce significa maggiori dettagli, profondità superiore e più colore, per foto eccezionali e filmati sbalorditivi. Realizzato per ottenere un livello di, il sistema Z-Mount offre una varietà di obiettivi ad alte prestazioni ed è comunque possibile utilizzare tutte le ottiche NIKKOR grazie all’adattatore a baionetta FTZ.in formato DX da- Processore- Sistema autofocus a 209 punti- Ampio intervallo di sensibilità ISO da 100 a 51.200 e autofocus in condizioni di scarsa illuminazione fino a -4 EV, in grado di mettere a fuoco automaticamente gli occhi del soggetto, anche in mezzo alla folla: fino a 11 fps con autofocus AF ed esposizione automatica AEPrezzi suggeriti al pubblico:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita