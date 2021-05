Suunto 9 Peak: a giugno sul mercato italiano il nuovo orologio hitech del marchio finlandese

Suunto ha lanciato il suo

nuovissimo prodotto

di punta,

: l'orologio più

sottile

,

potente

e

resistente

nella storia del marchio.

Suunto 9 Peak, ispirato al Suunto 9 Baro, è creato per le

avventure

e per le

esperienze estreme

: la sua forma elegante si adatta perfettamente al polso per il massimo comfort. Testato nelle condizioni più estreme, Suunto 9 Peak vanta fino a

in modalità Tour,

misurazione

della

saturazione

dell'

ossigeno

e

carica totale

della

batteria

in

un'ora

; è inoltre realizzato per soddisfare le massime aspettative degli utenti che desiderano un alleato per lo sport, uno strumento per l'allenamento e un partner per le avventure.



Design minimalista in stile nordico, più sottile del 37% e più leggero del 36% rispetto al pluripremiato Suunto 9 Baro (sottile come un bustina di the)

Misurazione della saturazione dell'ossigeno per contribuire a stabilire i livelli dell'acclimatamento ad altitudini elevate. (Suunto 9 Peak non è un dispositivo medico e non è destinato alla diagnosi o al monitoraggio di patologie)

Regolazione automatica della retroilluminazione a seconda delle condizioni di luce

Ricarica più veloce : batteria caricata al 100% in un'ora

Cinturino dell'orologio migliorato con nuovo pin di fissaggio in metallo

Quadrante dell'orologio aggiuntivo che mostra le analisi dell'allenamento settimanale e suggerisce nuove routine L' app Suunto si integra perfettamente con Suunto 9 Peak, consentendo agli utenti di programmare gli itinerari in maniera efficace con mappe di calore specifiche per lo sport e punti di partenza popolari, che possono essere creati e trasferiti nell'orologio per la navigazione offline. L'app per dispositivi mobili consente agli utenti di scoprire nuove località, creare punti di interesse e rivedere le attività precedenti con mappe di calore personali. Inoltre, la velocità di sincronizzazione tra Suunto 9 Peak e l'app Suunto è ora raddoppiata grazie a Bluetooth 5 , la più recente evoluzione nella tecnologia Bluetooth. Suunto 9 Peak sarà disponibile in due diversi stili e quattro colori ispirati alla natura: Granite Blue Titanium e Birch White Titanium , realizzati con cristallo in zaffiro e cassa totalmente in titanio di grado 5, prezzo 699 euro ; All Black e Moss Gray , realizzati con cristallo in zaffiro e cassa in acciaio inossidabile, prezzo 569 euro .

Suunto 9 Peak può essere acquistato su www.suunto.com e presso partner rivenditori selezionati: Cisalfa , Sme , MediaWorld , Sportler , Nencini , Df Sport Specialist , Maxi Sport .

Suunto 9 Peak è dotato delle straordinarie funzionalità che hanno reso famosi gli orologi della collezione Suunto 9,, le schermate personalizzabili che mostrano i dati più pertinenti per il tipo di allenamento, un sistema di gestione della batteria intelligente, il monitoraggio accurato della frequenza cardiaca al polso, informazioni meteo dettagliate e funzionalità complete di navigazione nell'orologio.