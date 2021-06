Fitbit presenta ACE 3 Special Edition: Minions, il nuovo tracker per bambini

ha annunciato, un tracker progettato per aiutare i bambini dai 6 anni in su a restare attivi senza rinunciare al divertimento e a sviluppare sane abitudini con tutta la famiglia, in compagnia di alcuni dei personaggi più conosciuti e amati di tutti i tempi: i Minions, ideati dalla casa di produzione Illumination.entra così a far parte della famiglia di tracker di attività e sonno per bambini Fitbit Ace, con funzioni motivanti come promemoria orari per il movimento e obiettivi giornalieri di attività, un design resistente all’acqua e un’autonomia fino a otto giorni. In particolare, si distingue per il suo nuovo quadrante orologio interattivo, cinturini intercambiabili e badge di attività, tutto a tema Minions, confermando però lo stesso prezzo accessibile di Fitbit Ace 3: €79,99 (EUR).quindi porta gli amatissimi Minions direttamente al polso dei bimbi con un design a tema e caratteristiche integrate in ogni aspetto dell'esperienza Fitbit. Grazie all’esclusivo cinturino Giallo Minion sagomato in silicone, comodo da indossare e con una trama che richiama i personaggi in rilievo, il dispositivo è progettato per resistere a cadute e urti accidentali.Inoltre, i bambini che già utilizzano Ace 3 possono pcon i nuovi esclusivi cinturini nei colori Cattivissimo Blu e Nero Minions: in questo modo, tutto il divertimento Minions sarà sempre a portata di sguardo. Un nuovo quadrante orologio animato, disponibile in esclusiva sui dispositivi Ace 3, consente ai bambini di diventare i “boss” del mondo Minions e, man mano che raggiungo i propri obiettivi personalizzati di passi o minuti attivi, di vedere i loro personaggi preferiti che corrono, ballano, vanno sullo skateboard, nuotano e altro ancora.offre le stesse funzioni per la sicurezza dell’intera famiglia dei prodotti Ace: così, mentre i bambini si impegnano a raggiungere i loro obiettivi, i genitori sapranno sempre che la privacy dei loro figli è al sicuro. È per loro possibile configurare un account di famiglia nell’app Fitbit per accedere ai controlli e alle protezioni sulla privacy, altamente consigliati per i bambini minori di 12 anni e obbligatori per l’utilizzo dio Ace 3.Tramite la Vista genitore sull’app, è così possibile controllare l’attività dei propri figli, scegliere quali esperienze mostrare sull’app e approvare le richieste di amicizia.Per promuovere lo sviluppo di sane abitudini, Ace 3 esono dotati di una Vista bambino protetta sull’app che mostra i dati più importanti, come statistiche di attività e sonno, oltre agli amici approvati dai genitori, quadranti orologio, avatar e badge.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita