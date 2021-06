Nikon presenta i primi obiettivi macro della serie Z: il 105mm f/2.8 e il 50mm f/2.8

La gammasi allarga con i nuovi Macro 105mm f/2.8 VR S e Macro 50mm f/2.8. Grazie al peso notevolmente contenuto, ilè un obiettivo macro professionale della linea S in grado di conferire affascinante profondità alle riprese e di restituire incredibili dettagli realistici.Il, invece, è un obiettivo compatto, leggero e versatile, ideale per gli appassionati di macrofotografia e per coloro che vogliono riprendere emozionati primi piani.Grazie al rapporto di riproduzione di 1:1, l’impeccabile messa a fuoco e le eccezionali capacità di resa, ilè ottimo per lo scatto a dimensioni reali. Ottimizzato per la ripresa macro foto e video, il suo angolo di campo da teleobiettivo medio lo rende anche un’ottica straordinaria per ritratti, con nitidezza, contrasto ed effetto bokeh incredibili. Preciso e flessibile, questo nuovo obiettivo NIKKOR consente anche l’inversione della direzione della ghiera di messa a fuoco, caratteristica decisamente vantaggiosa quando si lavora in un ambiente di produzione mista.Ilè un grande alleato quando si vuole mettere in risalto la bellezza anche dei soggetti più ordinari. Dalle accattivanti foto gastronomiche agli scatti di fiori, con questa nuova ottica macro si possono realizzare immagini macro a dimensioni reali 1:1 estremamente nitide e primi piani straordinari di piccoli soggetti, in cui si coglie ogni dettaglio con estrema facilità. La messa a fuoco è veloce e nitida, anche quando il soggetto è a soli 5,6cm di distanza dalla lente frontale! Gli utenti possono anche approfittare della lunghezza focale classica da 50mm e della prospettiva naturale per riprendere dai ritratti alle persone alle scene in esterno.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita