Samsung Galaxy Book Go: massima produttività anche in movimento

per aiutare gli utenti a realizzare il proprio potenziale ovunque e in qualunque momento.Con la serie Galaxy Book Go, gli utenti potranno beneficiare del. Inoltre, i nuovi dispositivi completano l’, integrandosi perfettamente con smartphone, tablet e dispositivi wearable. Capitalizzando la stretta collaborazione tra Samsung e Qualcomm Technologies, Galaxy Book Go combina le migliori funzionalità degli smartphone con le performance e la produttività tipiche del PC.integra la piattaforma, con la possibilità diInoltre, la serie Galaxy Book Go ha sistema operativo, che garantisce caricamenti istantanei, per essere sempre pronti a riprendere il proprio lavoro. E per gli utenti alla ricerca dei massimi livelli di produttività, Galaxy Book Go è disponibile con un, vantando una. Lo schermo della serie Galaxy Book Go è perfetto per guardare i propri film preferiti anche in movimento, grazie ale alla cerniera di rotazione di 180°, che si combinano con i suoni limpidi garantiti. Inoltre, gli studenti apprezzeranno la, che permette di avere sempre accesso ai propri appunti e alle risorse online, accompagnandoli nelle lunghe giornate di lezione o nelle sessioni di studio in biblioteca. Infine, lagarantisce la resistenza nell’uso quotidiano.I dispositivi Galaxy sono progettati per collaborare, semplificando la quotidianità con un ecosistema senza soluzione di continuità. È possibile sincronizzare lo smartphone con un dispositivo della serie Galaxy Book Go per rispondere ai messaggi, effettuare chiamate e visualizzare le app Android con, estendere lo schermo sulla serie Galaxy Tab S7 per una produttività a doppio schermo con, e connettere facilmente i Galaxy Buds al dispositivo della serie Galaxy Book Go grazie alla. Tutto questo grazie alla perfetta integrazione dei dispositivi nell’ecosistema Galaxy.È inoltre possibile utilizzareper trasferire file, foto, elenchi di app e persino impostazioni da un PC esistente al dispositivo della serie Galaxy Book Go, così da configurarlo in un attimo. Inoltre,rende più facile che mai condividere documenti, foto e file tra dispositivi Galaxy: non è necessaria alcuna connessione a internet. Infine, controllare l’illuminazione o la temperatura di casa è possibile, cone conè facile rintracciare uno smartphone Galaxy lasciato in un’altra stanza. E quando cala la sera, ci si può rilassare e godere gratuitamente i propri canali TV preferiti, tramite l’icona Samsung TV Plus incorporata, situata comodamente nel menu di Windows.Galaxy Book Go nella versione LTE sarà disponibile in Italia a partire da giugno,. Tutti i modelli sono disponibili in una finitura sottile e sofisticata, in tonalità Silver. Samsung Care+, il servizio di supporto dedicato alla copertura di danni accidentali allo schermo, riparazioni e altro ancora, sarà disponibile per la serie Galaxy Book Go in mercati selezionati.