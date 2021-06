PocketBook InkPad 3 Pro: ereader leggero e impermeabile, per leggere ovunque

Il cruccio dei veri lettori è il libro da portare in viaggio. Problema risolto con l’ereader

di PocketBook: in soli 225 grammi e con uno schermo da 7,8 pollici ha le dimensioni di un normale volume ma può contenere un’intera biblioteca.

In più è

, per un utilizzo senza pensieri anche in spiaggia o in piscina.

Un device per tutta la famiglia che non affatica la vista e consente una lettura perfetta anche in piena luce grazie alla tecnologia SMARTlight, che seleziona la migliore combinazione di luce e colore, in base all'ora e perfino ai bioritmi,







InkPad 3 Pro Scheda tecnica

Display 7,8'

Risoluzione 300 dpi

Tecnologia E-Ink Carta

Lettore MP3

Funzione Text-to-speech- Conversione testo in voce

Tasto laterale scorrimento pagine

Lettura verticale / orizzontale

Processore Dual Core (2 × 1 GHz) e 1 GB di RAM

16 G memoria interna

WiFi integrato

Peso 225 gr

Colori: Grigio Metallo

Prezzo al pubblico: 269€

