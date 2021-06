Wiko lancia una flash promo per il week-end

Parte una flash promo sull'e-store italiano di Wiko. Tre giorni, un intero week-end, per assicurarsi il nuovo Power U30 in combo con gli auricolari WiBUDS Pocket, il tutto a un prezzo speciale. Dal 4 al 6 giugno, infatti, è possibile acquistare in esclusiva sull'e-store italiano di Wiko lo smartphone Power U30 insieme con i WiBUDS Pocket al prezzo promozionale suggerito di 189€ anziché 209,98€.





Power U30 di Wiko, fresco di lancio ufficiale, è stato definito uno dei migliori battery phone sul mercato da DXOMARK, ente indipendente, riconosciuto a livello internazionale, specializzato nel device testing. Con un punteggio di 98 sul fronte autonomia, ha davvero eccelso nei test effettuati.



Grazie alla batteria da 6.000 mAh ottimizzata dall'AI Power, Power U30 di Wiko garantisce fino a 4 giorni di autonomia con una sola carica.

Completano il comparto tecnologico, un display da 6.8" in formato 20:9 con risoluzione HD+, una tripla fotocamera con AI e un'ampia memoria da 64GB, ulteriormente espandibile con una scheda MicroSD da 256GB.



saranno invece il compagno ideale per essere sempre in movimento, con chiamate, assistente vocale, musica e playlist "a portata di un semplice tocco". Leggerissimi (4 grammi l'uno), ergonomici, compatibili con dispositivi Android e iOS via Bluetooth, i WiBUDS Pocket di Wiko garantiscono fino a 16 ore no-stop di autonomia con una sola carica.

