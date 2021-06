Apple ha annunciato le app e i giochi che hanno trionfato agli Apple Design Awards 2021

Apple ha tenuto il suo annuale “Apple Design Awards” premiando 12 app e giochi d’eccellenza realizzati da sviluppatrici e sviluppatori di tutto il mondo. Ogni anno, i vincitori dell'Apple Design Award danno vita ad idee audaci, creative e originali. Grazie alla loro genialità, alla visione, lo stile, la determinazione e il duro lavoro, le persone che progettano e creano le app e i giochi che si aggiudicano questo premio sono fonte di ispirazione non solo per l’intera comunità di sviluppatrici e sviluppatori Apple, ma anche per chiunque lavori e collabori con Apple.

App: Voice Dream Reader

Sviluppata da: Voice Dream LLC (Stati Uniti) : Voice Dream LLC (Stati Uniti) Voice Dream Reader è un’eccellente app di sintesi vocale che legge ad alta voce il testo di qualsiasi fonte digitale, che si tratti di un PDF, una pagina web o un ebook, in più di una ventina di lingue. Le sue funzioni adattive e l’alto livello di personalizzazione delle impostazioni permettono a ogni utente di scegliere una voce con il tono, il timbro, l’accento e la velocità ottimale.

Sviluppato da: Aconite (Stati Uniti) : “ HoloVista : Aconite (Stati Uniti) HoloVista supporta un’ampia gamma di funzioni per l’accessibilità, tra cui opzioni per il controllo motorio, le dimensioni e il contrasto del testo, l’audio e l’intensità degli effetti visivi. Grazie a interazioni pensate ad hoc e attente considerazioni, l’esperienza di gioco può essere vissuta e percepita in vari modi.



Divertimento

Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono esperienze memorabili, coinvolgenti e soddisfacenti, potenziate dalle tecnologie Apple.

Sviluppato da: Pok Pok (Belgio) : “ Pok Pok Playroom : Pok Pok (Belgio) “Pok Pok Playroom” è una divertente app con un’animazione avvincente che cattura l’utente con il suo design ragionato e interazioni affascinanti. Grazie a delicate vibrazioni ed effetti sonori perfetti, l’app regala ore infinite di divertimento a bambini e bambine di tutte le età, premiando al contempo la creatività e la sperimentazione.

Sviluppato da: The Chinese Room (Regno Unito) : “ Little Orpheus : The Chinese Room (Regno Unito) “Little Orpheus” è un piacevole platformer che offre controlli facili, una narrazione eccellente e un’esperienza in stile console in un gioco semplice e immediato. Attraverso la grande varietà dei suoi livelli, presenta una sorpresa ingegnosa a ogni angolo mantenendo al contempo uno stile leggero grazie alla comicità dei dialoghi.

Interazione

Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono interfacce intuitive e controlli semplici e ad hoc per la piattaforma su cui vengono usati. App: CARROT Weather

Sviluppata da: Brian Mueller, Grailr LLC (Stati Uniti) : Brian Mueller, Grailr LLC (Stati Uniti) CARROT Weather è nota per le sue previsioni meteo umoristiche e per le immagini originali. Un recente aggiornamento al design ha aggiunto semplicità ed eleganza alle versioni per le piattaforme Apple. Grazie a spiritose proiezioni meteorologiche, un solido set di widget personalizzabili e una raccolta di utili quadranti, l’app offre un intrattenimento infinito.

Sviluppato da: George Batchelor (Canada) : “ Bird Alone : George Batchelor (Canada) Le interazioni esplorative di “Bird Alone’s” sono un mix di gesti, feedback aptici, parallasse ed effetti sonori dinamici che arricchiscono il suo mondo. Il gioco prende vita grazie a un’integrazione ingegnosa delle notifiche, alla grafica e alla musica che cambia in base al tempo, alla stagione e all’ora reali.

Impatto sociale

Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria migliorano la vita dell’utente in maniera significativa e fanno luce su problematiche cruciali. App: Be My Eyes

Sviluppata da: S/I Be My Eyes (Danimarca) : S/I Be My Eyes (Danimarca) Be My Eyes permette alle persone non vedenti e ipovedenti di identificare gli oggetti abbinandoli a volontari in ogni parte del mondo mediante la fotocamera del proprio dispositivo. L’app dà sostegno a oltre 300.000 utenti non vedenti e ipovedenti e conta più di 4,5 milioni di volontari in oltre 150 Paesi e che parlano più di 180 lingue.

Sviluppato da: ustwo games (Regno Unito) : “ Alba : ustwo games (Regno Unito) La storia ruota intorno a una riserva naturale minacciata dalla città che vuole costruirvi un hotel: Alba salva la fauna selvatica, ripara il ponte nella riserva e la ripulisce dai rifiuti. Questo gioco dimostra la positività frutto del rispetto dell’ambiente, raccontando al contempo una storia di famiglia, comunità, attivismo e gentilezza. Per ogni download del gioco, viene piantato un albero a sostegno di un progetto di riforestazione in Madagascar.

Immagini e grafica

Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria sono caratterizzati da immagini sensazionali, interfaccia utente disegnata con maestria e animazioni di alta qualità al servizio di un tema particolare e coerente. App: Loóna

Sviluppata da: Loóna Inc (Bielorussia) : Loóna Inc (Bielorussia) Loóna offre sessioni di accompagnamento al sonno deliziosamente animate e che uniscono attività rilassanti, narrazione e suoni ambientali. Ogni aspetto dell’interfaccia (tipo, colore, animazione e contenuti 3D) è stato sviluppato con precisione per creare un’esperienza rilassante.

Sviluppato da: miHoYo Limited (Cina) : “ Genshin Impact : miHoYo Limited (Cina) Le scene di combattimento al cardiopalma e gli immensi panorami di “Genshin Impact’s” superano le frontiere visive dei giochi per dispositivi mobili. Il motion blur, la qualità delle ombre e la velocità dei fotogrammi possono essere configurati al volo mentre l’utente annienta mostri fatti di slime, evoca terremoti, scaglia lampi di luce o guida il vento per rafforzare fiamme e tempeste di neve.

Innovazione

Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono un’esperienza di prim’ordine attraverso un utilizzo innovativo delle tecnologie Apple che li rende unici nel loro genere. App: NaadSadhana

Sviluppata da: Sandeep Ranade (India) : Sandeep Ranade (India) NaadSadhana è un’app musicale completa e di qualità professionale che aiuta artiste e artisti di ogni genere e livello a suonare e pubblicare la propria musica senza limiti e confini. Dopo la prima versione pensata per esercitarsi a cantare i classici della musica indiana, NaadSadhana è stata ampliata e ora supporta sette diversi generi musicali. E con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e di Core ML, l’app ascolta l’utente mentre improvvisa una linea vocale, fornisce un feedback istantaneo sull’accuratezza delle note e genera una base musicale in abbinamento, il tutto in tempo reale.

Sviluppato da: Riot Games (Stati Uniti) : “ League of Legends: Wild Rift : Riot Games (Stati Uniti) “League of Legends: Wild Rift” porta su dispositivo mobile l’esperienza di gioco della complessa versione per PC. Il team di Riot Games ha riprogettato da zero questo amatissimo gioco, permettendo all’utente di immergersi completamente nell’universo della League of Legends mediante comandi touch creati appositamente per i dispositivi mobili, un sistema di targeting automatico per aiutare i principianti a muovere i primi passi, impostazioni della fotocamera esclusivi per il mobile e molto altro.



Oltre all’Apple Design Award fisico, i vincitori e le vincitrici di quest’anno riceveranno un pacchetto che include dell’hardware che permetterà loro di continuare a creare app e giochi.







Le app e i giochi che hanno trionfato in questa categoria offrono un'esperienza d'uso eccezionale a tutte le persone, indipendentemente dalla lingua che parlano e dalle loro origini e abilità.