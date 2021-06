Da Epson due nuove stampanti a doppio rotolo da 44 pollici

Entrambe sono progettate per gli utenti che cercano una stampante a doppio rotolo compatta ed elegante che offra i massimi livelli di sicurezza. Non solo: con un profilo sottile e discreto, si adattano perfettamente alla maggior parte degli ambienti di lavoro; il fondo piatto consente di appoggiare saldamente le stampanti contro la parete, mentre la superficie superiore piana può essere utilizzata come banco e stazione di prova.

SC-T7700D e SC-P8500D sono molto facili da utilizzare perché tutto è accessibile dalla parte anteriore (pannello di controllo, cestello retrattile e materiali di consumo), così da non doverle spostare dalla loro comoda posizione.

La produttività è ottimizzata grazie alla testina di stampa PrecisionCore MicroTFP da 2,64 pollici e alle tecnologie Variable Sized Droplet e Nozzle Verification Technology.

La nuova funzione di caricamento automatico semplificato dei rotoli, abbinata con lo scambio automatico dei supporti, facilita la loro gestione, mentre l'impilatore opzionale aggiunge una soluzione di finitura, impilando le stampe da un massimo di 2 rotoli interi.

Inoltre, un'ampia gamma di funzionalità IT e di sicurezza avanzate (comunicazioni sicure con autenticazione di rete, protezione dei dati e controllo degli accessi ai dispositivi) permette di proteggere i documenti riservati.



Grazie al supporto di Open Platform, le persone possono collaborare con i programmatori di software per personalizzare le soluzioni di stampa, nonché gestire e monitorare centralmente applicazioni come Cloud Solution PORT di Epson e strumenti software che consentono la gestione centralizzata delle minacce esterne, vantaggi che rendono queste stampanti ideali per le aziende che offrono servizi di stampa.

