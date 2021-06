Asus: arrivano in Italia i laptop BR1100

annuncia la, due nuovi pc portatili facenti parte della lineaè disponibile in due form factor, entrambi con un display da 11,6 pollici: a conchiglia per un'esperienza tradizionale (BR1100C) oppure con design convertibile che si trasforma in un tablet multi-touch (BR1100F).I nuovi computer portatili BR1100 sono costruiti secondo standard di livello militare per sopravvivere al trambusto della vita quotidiana a casa, all’aperto e in classe, con caratteristiche protettive intelligenti tra cui un paraurti in gomma che riveste i bordi esterni e una tastiera resistente ai liquidi. Questi laptop dispongono anche della nuova tecnologia di cancellazione del rumore AI-powered per videolezioni di alta qualità anche in apprendimento remoto. Laracchiude sofisticate tecniche di apprendimento automatico al fine di fornire una voce più chiara isolando il rumore indesiderato.La durata della batteria è stata progettata per gestire un'intera giornata di apprendimento, mentre il convertibile BR1100F beneficia anche diper opportunità di apprendimento innovative e massima flessibilità.BR1100F offre l'opzione di una stilo di precisione per aiutare gli studenti a ricreare perfettamente ogni dettaglio quando disegnano, prendono appunti o evidenziano documenti. La stilo, che è in grado di rilevare 4.096 livelli di pressione è inoltre veloce nella ricarica: con una ricarica di appena 15 secondi nella propria custodia, è possibile avere abbastanza potenza per 45 minuti di utilizzo.BR1100F flip include anche una speciale fotocamera esterna, posizionata appena sopra la tastiera. Questo permette agli studenti di esplorare e imparare in modi totalmente nuovi, offrendo loro la possibilità di catturare foto e video in modalità tablet.BR1100C e BR1100F hanno unintegrato nel telaio. Questo permette agli educatori di vedere a colpo d'occhio se il laptop di un particolare studente sta affrontando problemi di connettività o di alimentazione - dando agli insegnanti un avviso quando uno studente potrebbe aver bisogno di aiuto.Inoltre, per aiutare a proteggere gli utenti, le superfici di questi nuovi portatili incentrati sull'apprendimento sono trattate con, un particolare trattamento in grado di inibire la crescita dei batteri di oltre il 99% per un periodo di 24 ore, per mantenere le superfici pulite e sanitarie, riducendo potenzialmente la diffusione di batteri nocivi tramite contatto.Lo schermo è infineper le basse emissioni di luce blu, aiutando a proteggere gli occhi degli studenti da danni durante sessioni di studio prolungate.Entrambe le configurazioni di ASUS BR1100 offrono il Wifi 5, che permette di seguire le lezioni e comunicare tramite chat in modo ultraveloce, fluido e stabile. Come ulteriore aiuto per l'apprendimento da remoto e le video conferenze, BR1100C e BR1100F integrano all'innovativa funzionalità ASUS AI noise cancelling anche laper la webcam, così da rimuovere fino al 94% del rumore casuale, migliorando significativamente la qualità dell'immagine.Entrambi i modelli sono anche dotati di ottima connettività: è presente una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C (USB-C) - con il supporto per i trasferimenti di dati ad alta velocità e USB Power Delivery –, una USB 3.2 Gen 1 Type-A, l’ingresso HDMI e una porta Ethernet (RJ45) per la rete cablata.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita