Amazon Prime Day 2021: MSI propone diversi laptop con sconti fino a 800 euro

In occasione di Amazon Prime Day MSI propone numerose occasioni da non perdere per chi vuole acquistare a condizioni davvero vantaggiose un laptop da sogno per giocare o un computer leggero e potente per lavorare o studiare.

Tra i modelli di gaming laptop in offerta spicca tra tutti il GS66Stealth , un notebook compatto, potente e molto leggero (appena 2,1 Kg di peso) con display da 15,6” FHD e grafica RTX3060 o 3070, che è in vendita con prezzi a partire da 1.799 euro completo di uno zainetto in omaggio e, in base alla configurazione scelta, con uno sconto che va dai 700 agli 800 euro.

Particolarmente interessanti sono anche gli sconti su due modelli di GE76Raider , un potente laptop da gaming con display da 17,3” FHD e grafica RTX 3060 o 3070, che è acquistabile con prezzi a partire da 2.199 euro, con un risparmio che va dai 300 ai 600 euro a seconda della configurazione.

Chi ha un budget più limitato, ma non vuole rinunciare a giocare alla grande, tra le offerte dell'Amazon Prime Day potrà scegliere il GF65Thin con RTX 3060, in vendita a 1.599 euro, anziché 1.899 euro, oppure il GF63Thin con GTX 1650Max con prezzi a partire da 899 euro.

Se si è invece alla ricerca di un laptop che rappresenti un valido compagno per il lavoro quotidiano ci si può orientare sul Creator 15M , dotato di un luminoso display da 15,6’’ FHD e grafica RTX 2060, acquistabile a 1.349 euro, anziché 1.899 euro, mentre se si è un creativo o un progettista, converrà preferire il Creator 15 , che vanta una NVIDIA RTX 3060 ed è in vendita per l’Amazon Prime day a 2.149 euro, anziché 2.549 euro.

Perfetti anche come regali per la promozione sono, infine, i modelli Prestige 14 Evo e Modern 1 4, con display da 14 pollici, in offerta rispettivamente a 1099 euro e 499 euro, e il Modern 15 , con display da 15,6", in vendita a 699 euro, anziché 799 euro.

