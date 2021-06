Prime Day: il 21 e 22 giugno due giorni di super offerte su Amazon

Prime Day, l'evento annuale di Amazon, si terrà il 21 e 22 giugno, dando il via all'estate con due giornate di offerte imperdibili e dei migliori risparmi che Prime possa offrire. Uno shopping straordinario attende i clienti Prime che potranno accedere ad oltre due milioni di offerte nelle diverse categorie, tra cui moda, casa, bellezza e tanto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive incredibili su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming e molto di più.

Il Prime Day inizierà a mezzanotte (00:01) del 21 giugno e durerà fino al 22 giugno per i clienti Prime negli Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Spagna, Singapore, Arabia Saudita, Portogallo, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, Italia, Germania, Francia, Cina, Brasile, Belgio, Austria, Australia.

"Il Prime Day vuole celebrare i clienti Prime, per questo siamo entusiasti di proporre grandi offerte e consentire in questo modo di risparmiare sui migliori marchi, sugli articoli più interessanti del momento o ancora sui prodotti di piccole e medie imprese", ha dichiarato Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon Prime. "Fin dal lancio nel 2015, Prime Day ha promosso un nuovo modo di fare shopping, acquistare regali, guardare film e serie TV e persino ballare, e siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione".

