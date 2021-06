Philips Momentum, il primo monitor al mondo progettato per Xbox

MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia la prima serie di monitor gaming al mondo Designed for Xbox.

Il monitor dedicato al console gaming

Momentum Designed for Xbox è progettato per dare agli appassionati di Xbox l'esperienza definitiva. Questo monitor è dedicato al gioco per console Xbox e include le nuove specifiche HDMI 2.1, restituendo un'esperienza di console gaming next-gen con risoluzione 4K e frequenze di aggiornamento più veloci a 120Hz per prestazioni di gioco ultra clear e ultra fluide. Il monitor Philips Momentum Designed for Xbox per il gioco su console sarà ora disponibile come modello da 55" (139,7 cm), per un'esperienza immersiva senza precedenti.





A differenza dei televisori, i monitor di gioco Philips Momentum sono costruiti appositamente, con bassa latenza e basso lag come priorità, per fornire un'esperienza di gioco molto più fluida e realistica. Il basso input lag della serie è un grande vantaggio quando si gioca a videogiochi Twitch-sensitive, permettendo all'input di essere registrato sullo schermo più velocemente.

Il flagship monitor 55" Philips Momentum (559M1RYV) includerà una soundbar appositamente progettata dagli ingegneri di Bowers & Wilkins, azienda britannica di altoparlanti famosa in tutto il mondo per il suo design innovativo e l'ingegneria del suono, che completerà l'esperienza dell'utente finale.





Questo nuovo monitor Philips Momentum offre prestazioni Designed for Xbox con una risoluzione 4K ultra-nitida con un refresh rate minimo di 120Hz, supporto HDR con DisplayHDR 1000, frequenza di aggiornamento variabile per un gioco fluido, e una modalità di gioco Always Low Latency. Il team ha lavorato insieme per realizzare Xbox Game Mode che crea una modalità appassionante, con una qualità dell'immagine appositamente sintonizzata per Xbox.

Per questo monitor c'è stata stretta collaborazione, numerosi test e convalide realizzate insieme agli ingegneri di Microsoft e TPV, al fine di garantirne la perfetta compatibilità, soddisfacendo allo stesso tempo anche le alte aspettative che gli appassionati di Xbox si aspettano.

