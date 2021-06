Sony presenta le nuove cuffie true wireless WF-1000XM4

Sony ha annunciato oggi il lancio delle cuffie

, l’ultimo true wireless dell’apprezzatissima serie 1000X.

Le WF-1000XM4 ottimizzano ulteriormente la tecnologia di eliminazione del rumore leader del settore grazie all’Integrated Processor V1 di nuova concezione.

Appositamente sviluppato da Sony, l’Integrated Processor V1 rende i rumori esterni praticamente impercettibili, portando le prestazioni dell’apprezzato chip QN1e di Sony oltre ogni aspettativa. La tecnologia System on Chip Audio Bluetooth garantisce i massimi livelli di soppressione del rumore, consumando al contempo una quantità minore di energia rispetto al modello precedente.

Le WF-1000XM4 sono dotate di due microfoni, uno per il feed-forward e uno per il feedback, con tecnologia Dual Noise Sensor integrata. Situati sulla superficie delle cuffie, catturano e analizzano i suoni ambientali circostanti per eliminare il rumore con estrema precisione.

Altra caratteristica che migliora ulteriormente le funzionalità di soppressione del rumore delle WF-1000XM4 è il driver da 6 mm di nuova concezione, con magnete più grande del 20%. Insieme al diaframma super adattabile, ottimizza la riproduzione delle frequenze basse e la soppressione del rumore tramite la generazione di un segnale ad alta precisione. Gli innovativi gommini degli auricolari a isolamento acustico rendono il design delle WF-1000XM4 ancora più confortevole da indossare.

Realizzati con un esclusivo materiale in schiuma poliuretanica, morbido ed elastico, massimizzano la superficie di contatto con il condotto uditivo. Oltre a offrire una vestibilità confortevole, ciò garantisce una perfetta aderenza per isolare i suoni e ridurre i rumori esterni. Il sistema Wind Noise Reduction automatico rileva la presenza di vento ed elimina i fastidiosi fruscii, per un coinvolgimento totale in qualsiasi condizione ambientale.

Le WF-1000XM4 ora supportano la riproduzione audio wireless ad Alta Risoluzione grazie a LDAC, la tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony e adottata dall’intero settore. LDAC trasmette una quantità di dati circa tre volte superiore (alla massima velocità di trasferimento di 990 kbps) rispetto al tradizionale audio Bluetooth, per una riproduzione dei contenuti audio ad Alta Risoluzione di livello spettacolare, quasi equivalente a quella offerta da un collegamento cablato dedicato. Grazie ai driver da 6 mm appositamente progettati e nonostante le dimensioni estremamente compatte, le WF-1000XM4 garantiscono suoni dinamici. Il diaframma super adattabile regala invece una gamma di bassi estremamente ricca. L’Integrated Processor V1 ottimizza inoltre la qualità audio, riduce la distorsione e supporta l’elaborazione tramite il codec LDAC e la tecnologia DSEE Extreme.

Inoltre effettuare chiamate a mani libere è ancora più semplice con la tecnologia Precise Voice Pickup integrata. Sfruttando questo sistema, unito ai microfoni e al sensore a conduzione ossea, le WF-1000XM4 rilevano la voce in modo nitido e accurato per telefonate nel massimo comfort. I microfoni beamforming sono calibrati per acquisire solo i suoni emessi dall’utente. Il rapporto segnale-rumore avanzato consente di rilevare ogni parola, anche in contesti molti rumorosi. Inoltre, il nuovo sensore a conduzione ossea registra solo le vibrazioni della voce, non i rumori di fondo, rendendo i dialoghi più chiari durante le telefonate. Il sistema di soppressione del rumore migliora ulteriormente le chiamate, permettendo di sentire chiaramente l’interlocutore, anche con molti rumori di fondo.

Con le WF-1000XM4 si può ascoltare ciò che ama tutto il giorno. Offrono un’autonomia di 8 ore e ulteriori 16 ore di carica tramite la custodia, per un totale di 24 ore di carica ovunque ci si trovi. E se si è di fretta? Una ricarica rapida di 5 minuti garantisce fino a 60 minuti di riproduzione. In più, l’app Sony | Headphones Connect invia una notifica quando il livello di ricarica della custodia scende sotto il 30%. Grazie alla tecnologia Qi, non servono cavi: le WF-1000XM4 si ricaricano semplicemente in modalità wireless. Si possono ricaricare cuffie e custodia anche tramite uno smartphone con sistema Qi, come il nuovo modello Xperia con funzione di condivisione della batteria.

Ideali per chi è sempre in movimento, le WF-1000XM4 hanno un grado di protezione IPX4, che ne certifica la resistenza a schizzi e sudore. Sotto la pioggia o comodamente seduto in ufficio, queste cuffie sono le alleate perfette per ogni giornata.





