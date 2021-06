Nel centro di Los Angeles ha aperto l'Apple Tower Theatre

Apple ha presentato il suo nuovissimo store presso lo storico cinema Tower Theatre nel centro di Los Angeles.

Apple Tower Theatre è uno dei più imponenti progetti di restauro di Apple, e ha l’obiettivo di stimolare ancora più creatività nel cuore della città.



Apple Tower Theatre si trova all’angolo tra l’ottava strada e Broadway, dove i visitatori riconosceranno immediatamente l’orologio della torre completamente restaurato, l’ingresso in tipico stile Broadway, esterni in terracotta chiara e la storica insegna ripristinata. Dopo aver attraversato le porte di Broadway, gli ospiti entreranno nel monumentale atrio ispirato a quello dell’Opera di Parigi disegnato da Charles Garnier, con grandi scalinate dai passamano in bronzo e colonne di marmo in stile corinzio.

Al centro dello Store vi sono il Forum e l’iconico video wall, posizionati sotto l’arcata completamente restaurata e affiancati dalle balconate originali del cinema. Il Forum ospiterà le sessioni Today at Apple, tenute gratuitamente da membri del team Apple e da membri della comunità creativa locale, pronti a fornire spunti d’ispirazione e a insegnare competenze pratiche. Nell’ampio auditorio, circondato dalle campate degli archi abbellite ed elementi in bronzo restaurati, verranno esposti tutti i prodotti preferiti della clientela, tra cui il nuovo iMac, iPad Pro e Apple TV 4K.

Originariamente sede del, lo storico Tower Theatre è stato progettato nel 1927 da S. Charles Lee, noto architetto di cinema. Questa tradizione di innovazione tecnologica lo rende il luogo ideale in cui scoprire l’intera linea di iPhone, iPad e Mac, tutti dispositivi che hanno trasformato il modo di fare cinema, fotografia e musica.Dal giorno in cui è stato chiuso, nel 1988, la struttura è rimasta vuota e inutilizzata. Con la stessa cura dedicata ai precedenti progetti di restauro, Apple ha collaborato con importanti conservazionisti, esperti di restauro e con il comune di Los Angeles per preservare e ridare nuova vita alla bellezza e alla maestosità del cinema. Ogni superficie è stata rifinita minuziosamente e la struttura è stata sottoposta a un aggiornamento sismico completo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita