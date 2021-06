Qualcomm aggiorna il suo livello premium con la piattaforma mobile 5G Snapdragon 888 Plus

Qualcomm ha annunciato la nuova Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform, un seguito dell'ammiraglia Snapdragon 888. Queste due piattaforme alimentano più di 130 progetti annunciati o in sviluppo.

Snapdragon 888 Plus alimenta le esperienze di punta con un intrattenimento intelligente, tra cui l'intelligenza artificiale, lo streaming, la fotografia e altro ancora - sostenuto da prestazioni potenziate, velocità senza pari e connettività premium.

La piattaforma è armata con l'arsenale completo delle caratteristiche Snapdragon Elite Gaming per sfruttare la potenza della reattività ultra-liscia, la grafica HDR ricca di colori e il livello desktop mobile-first.

Rispetto al suo predecessore, Snapdragon 888 Plus offre una maggiore velocità di clock del core Qualcomm Kryo 680 CPU Prime fino a 3.0 GHz e la sesta generazione di Qualcomm AI Engine con prestazioni AI fino a 32 TOPS, che è più del 20% di miglioramento.

I dispositivi commerciali basati sullo Snapdragon 888 Plus dovrebbero essere annunciati nel terzo trimestre del 2021. La nuova piattaforma sarà adottata da ASUS, Honor, Motorola, vivo e Xiaomi.

