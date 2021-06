Nikon Z fc: la nuova mirrorless dal design vintage

Arriva sul mercato la nuova, l’elegante, che rappresenta l’incontro tra l’delle fotocamere classiche Nikon e l’innovativadella serie Z, per un’eccezionale qualità dell’immagine combinata a un inalterato stile puro.Curata, come ogninei minimi dettagli, laè sia uno strumento artistico sia un’estensione della propria espressione personale. Perfetto accompagnamento per qualsiasi outfit o stile, laè bellissima a vedersi sia a tracolla sia tra le mani. Con questa nuova mirrorless, affascinante combinazione di, è facilissimo trasformare i propri momenti quotidiani in fotografie e video sorprendenti.Oltre alla, vengono presentatiche completano il suo seducente look: l’obiettivoe l’obiettivoè la fotocamera pensata per gli amanti del design e per coloro che sono desiderosi di portare la comunicazione visiva a un livello superiore. Attingendo alla tradizione e alla storia di innovazione senza rivali di Nikon, la, fotocamera a pellicola di riferimento uscita nel 1982. Con il suo pregiato stile vintage, il corpo macchina della Nikon Z fc è custodito in un materiale simil-pelle di alta qualità, con un rivestimento nero lucido che gli dona una finitura straordinaria.Le ghiere, semplici da usare, assicurano il pieno controllo di ripresa consentendo di impostare rapidamente il tempo di posa, la compensazione dell’esposizione e la sensibilità ISO, per il massimo divertimento durante la ripresa. Ogni singola ghiera è in alluminio finemente fresato e i meccanismi si azionano con incredibile precisione (si sente anche il classico “clic” quando si muovono): il piacere dello scatto è a portata di dita. Grazie all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e alcon un esteso intervallo ISO da 100 a 51.200,offre nitidezza, dettagli e chiarezza eccezionali, oltre a un fluido e rapido sistema autofocus che consente di.Ideale per la, la fotografia die molto altro, laè progettata per essere portata ovunque, grazie alle sue, che la rendono ideale da portare a tracolla o da riporre in borsa.La fotocamera è, inoltre, estremamente maneggevole sia per gli utenti abituali di fotocamere mirrorless che per coloro che la usano per la prima volta.Ovunque ci si trovi, anche in condizioni critiche come ad un concerto o in un museo, lasarà comunque in grado di realizzare immagini di altissimo livello, grazie all’eccezionale capacità di scattare foto di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione o, addirittura, al buio. Inoltre, questa nuova fotocamera è anche lo strumento perfetto per scattare, grazie al suoche può essere ruotato in avanti, attivando automaticamente la fotocamera nel modo Autoritratto.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita