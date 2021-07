Buds Immersion di Wiko: doppia cancellazione del rumore

Ultimi arrivati in casa Wiko, i WiBuds Immersion puntano tutto sulla qualità del suono. Con un’autonomia di 20 ore , offrono un suono cristallino e la cancellazione del rumore con tecnologia ANC (Active Noise Controlling) combinata con ENC (Environment Noise Controlling) che si attiva automaticamente e utilizza la cancellazione del rumore a doppio microfono per ottimizzare la qualità della voce durante le chiamate ed eliminare i suoni di sottofondo.

Per rispondere alle esigenze di multitasking, senza dimenticare la propria sicurezza, questi auricolari supportano anche la Transparency Mode : una funzione che permette di amplificare i suoni ambientali esterni . L'utente può così continuare a indossare i Buds Immersion e parlare liberamente con le persone intorno o restare consapevole di ciò che lo circonda , mentre ascolta la propria playlist.

Contraddistinti da un design elegante e discreto, nella finitura bianca glossy , WiBuds Immersion sono resistenti agli schizzi d’acqua (IPX4 ) e protetti da una custodia di ricarica compatta e ultra-portatile.

Facilissimi da collegare, Buds Immersion di Wiko sono compatibili sia con i dispositivi Android che con quelli iOS tramite Bluetooth 5.0.

Il packaging? Eco e riciclabile , realizzato in sola carta e cartone, senza uso di colle o plastica.

Prezzo suggerito al pubblico: 69,99€. Disponibili in esclusiva sull’e-store Wiko.